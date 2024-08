mediasmarketing



Financé par l’Union Européenne (UE), le site www.migration-media-award.eu a recueilli les 35 travaux des lauréats de l'édition 2017, symboles de l'excellence journalistique en matière de migration dans la région euro-méditerranéenne.



Afin de maintenir le niveau de qualité des travaux produits l’année dernière et d’encourager un plus grand nombre d’applications, l’édition 2018 du MMA va récompenser 48 travaux publiés résultant d’enquêtes approfondies, non sensationnalistes, et qui contribuent à équilibrer le narratif sur la migration, en le rendant plus nuancé et moins polarisant et qui s’appuient systématiquement sur des preuves.





Critères d'éligibilité

Les journalistes ou les organes de presse basés soit dans un pays de l’UE soit dans un Pays du Sud Partenaire de l’UE sont éligibles pour soumettre un travail journalistique déjà publié ainsi qu’une proposition de sujet pour une nouvelle production. Ces deux productions, l’actuelle et celle prévue, doivent se concentrer sur la région Euro-méditerranéenne et doivent aborder un ou plusieurs des thèmes suivants :

Diaspora ;

Migration du travail

Groupes vulnérables

Migration légale et migration irrégulière

Voici la liste des principaux critères que les candidats doivent respecter pour pouvoir appliquer :

Le travail déjà réalisé doit avoir été publié entre le 15 avril 2017 et le 25 mai 2018. Le contenu des travaux doit aborder un des quatre thèmes sur la migration mentionnés ci-dessus, et doit concerner la région euro-méditerranéenne. Pour être éligible dans une des trois catégories de langue, le travail doit avoir été publié soit en anglais, soit en français, soit en arabe. Les travaux publiés dans d’autres langues de la région euro-méditerranéenne doivent être accompagnée d’une traduction en anglais, en français, ou en arabe. Les candidats peuvent soumettre plusieurs travaux, mais chaque travail doit être accompagné d’un dossier de candidature distinct et dument complété dans les formats suivants: vidéo, radio, presse écrite, presse en ligne, multimédia et photo. Des formats moyens ou longs sont demandés et par conséquent, les formats courts ne seront pas éligibles.



En mai 2018, les jurés du MMA seront nommés et réaliseront l’évaluation des travaux soumis au cours de l’été 2018. Les 48 lauréats des différentes catégories du MMA 2018 seront annoncés au cours de la cérémonie de remise de prix planifiée en septembre 2018.



Postuler ici





Plus de détails et le formulaire de candidature en ligne sont disponibles sur le site www.migration-media-award.eu. Les candidats intéressés sont invités à consulter la section Eligibilité & Application de ce site avant d’envoyer leur question à contact@migration-media-award.eu.







A propos du MMA



Le MMA est organisé conjointement par deux programmes financés par la Direction Générale des Négociations de Voisinage et d'Elargissement (DG NEAR) de l’UE, l’Euromed Migration IV mis en œuvre par le Centre International pour le Développement de Politiques Migratoires (ICMPD) et par l’Open Media Hub coordonné par la Thomson Foundation, ainsi que par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Promotion du Commerce de la République de Malte, et le Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile (EASO).

