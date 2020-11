mediasmarketing



Une campagne articulée autour d’expressions françaises populaires



Avec "BAM, dans les dents", Biorepair® sort des codes habituels du secteur (crédit scientifique, caution d’une célébrité, alibi esthétique). Une campagne dans laquelle on ne parle ni blancheur, ni haleine, ni sensibilité dentaire. Ici, pas de blouse blanche, pas d’inquiétant dentiste fraise en main…

En adoptant le registre de l’humour, Link a imaginé un positionnement décalé, basé sur les expressions de la langue française. "S’en prendre plein les dents, avoir une dent contre quelqu’un, croquer la vie à pleines dents…, font partie de nos références communes. Une forme de patrimoine national, imagé, drôle et compréhensible par tous." indique Sébastien Cordon, Directeur de Link.





Jean-Michel s’en prend plein les dents



La campagne met en scène Jean-Michel, la cinquantaine paisible, expert-comptable. Victime de petites agressions quotidiennes, il peut au moins compter sur son dentifrice pour le protéger et réparer les attaques qu’il se prend en plein visage. Le "BAM, dans les dents" expédié au héros sonne comme un gimmick joyeux, décomplexé et ludique. Une campagne nationale déclinée tout l’automne sur Instagram, Facebook et YouTube. Le dispositif est soutenu par un budget SEA et display et complété par des opérations de PLV dans tous les points de vente commercialisant la marque.





Un peu de fraîcheur dans la com bucco-dentaire pour un gain de notoriété rapide



La communication de l’hygiène bucco-dentaire est très stéréotypée. Le marché ultra-concurrentiel est trusté par des marques historiques, jouissant d’une puissante notoriété. L’avantage concurrentiel de Biorepair réside dans sa technologie brevetée unique au monde : des cristaux microRepair® qui réparent et comblent les micro-fissures de l’émail.



"Pour nous démarquer face aux géants du marché, nous avons fait le choix de l’humour. Nous savons qu’une fois essayé, les consommateurs sont convaincus par l’efficacité de notre dentifrice. Notre enjeu est donc d’exister dans leur esprit.", précise Christophe Le Métayer, Directeur Général de Delta Pronatura France, distributeur Biorepair®.



Le dentifrice Biorepair® est une marque des Laboratoires Coswell, distribuée dans 40 pays. Il est le seul dentifrice à bénéficier de la technologie brevetée microRepair®, dont les micro-cristaux bio-mimétiques sont identiques à l’émail naturel. Il est distribué par Delta Pronatura France, PME bordelaise spécialisée dans la distribution de produits d’hygiène.





Pour accéder au communiqué de presse au format pdf, cliquez ici

A propos de l'agence Link



Link est une agence de marketing digital, créée en 2009. Elle est spécialisée en brand content et SEA pour les marques retailers. L’équipe, constituée d’une dizaine de collaborateurs gère notamment la communication digitale d’Asics, Cash Piscines, Fess’nett, Cultura…