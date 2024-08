mediasmarketing







Chaque café offert est servi accompagné d’un petit flyer publicitaire, découpé à la forme de la sous-tasse. Ce support papier, à la fois original et très discret, permet d’informer les clients de la brasserie sur l’entreprise à l’origine de cette délicate attention. Le flyer offre à l’annonceur la possibilité de mettre en avant une offre promotionnelle. Dans le cadre de cette expérience, Creactive Communication propose par exemple aux clients de la brasserie de bénéficier d’une remise de 25% sur leur prochain projet d’impression.



L’agence Creactive a imaginé et mis au point ce support de communication. L’opération "cafés sponsorisés" menée en partenariat avec la brasserie Le Square, permettra de mettre cette idée à l’épreuve, en situation réelle. Creactive Communication et la Brasserie Le Square souhaitent par la suite proposer aux commerçants, artisans et prestataires de services locaux de communiquer via ce nouveau support. Le "café sponsorisé" bénéficie de deux avantages majeurs. Premièrement, puisqu’il est associé à une gratuité (café offert), il devrait être accueilli de manière positive et contribuer à développer le capital sympathie des commerces de quartier. D’autre part, il permet, par sa nature, un ciblage géographique très précis, pour le prix d’un café.





À propos de la Brasserie Le Square



La brasserie propose une carte typique des brasseries parisiennes sous le climat azuréen. Les plats incontournables de l’univers de la brasserie sont proposés et composés avec des produits frais. Adresse : 119 Bis Boulevard Sadi Carnot au Cannet, ouverture de 7h à 22h du lundi au samedi.





À propos de Creactive Communication



Agence conseil en communication, Creactive propose des services qui s’étendent du conseil à la réalisation : conception graphique, impression, web. Elle guide ses clients dans le choix de la stratégie de communication à adopter et les accompagne dans la mise en œuvre de celle-ci.