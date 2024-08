mediasmarketing











Paris, le 30 mars, 2017 : DCMN, spécialiste international des solutions marketing de croissance pour les marques digitales, a été sélectionnée comme agence pour superviser les achats media TV d'AMV, leader de l'assurance deux-roues. DCMN, dont le siège international est basé à Berlin et qui a ouvert un bureau permanent à Paris en 2016, a été choisie aux termes d’une compétition entre quatre agences.





Un plan média sur 17 chaînes de télévision en France



La campagne comprend la stratégie sur un an incluant le plan média et le suivi de la notoriété de la marque. Elle a débuté à la mi-mars et est à présent diffusée sur 17 chaînes de télévision en France, dont TF1, TMC, M6, C8 et BFM. Il y aura plusieurs vagues réparties au printemps, au printemps / été, et à la fin de l'été 2017.





Méthodologie exclusive de DCMN



Stéphane Boulissière, Directeur Général de DCMN France, déclare : "Une des spécialités de DCMN est la mise en oeuvre des campagnes publicitaires télévisées axées sur la performance, avec une analyse et une optimisation des campagnes sur les différentes vagues. Nous utilisons pour cette campagne la technologie de mesure des publicités de Realytics et la méthodologie exclusive de DCMN pour le déploiement de ce type de plan marketing."



"Pour cette campagne en particulier, notre client a des objectifs de notoriété de sa marque autant que de performances. Nous appelons cette approche « Brandformance » car le plan marketing se compose d’un mix de chaines TV permettant à notre client d’atteindre ses objectifs de vente, tout en stimulant la notoriété de sa marque à plus long terme."





La campagne TV met en avant le bon positionnement tarifaire d'AMV et un humour débridé



La campagne TV met en avant le bon positionnement tarifaire d'AMV et son statut de leader de l'assurance deux-roues. Les codes de communication des spots publicitaires, toujours produits par WNP depuis 2012, manient un humour débridé, bon-enfant reposant sur des jeux de mots et mettant en vedette deux protagonistes roux personnifiant les deux roues.





"Direct response"



Audrey Pujol, Responsable Communication chez AMV, déclare : "DCMN s'est démarquée durant cette compétition par son expertise dans les campagnes de télévision « direct response ». Ce n'est pas une compétence si fréquente. Nous cherchons à placer la performance et le retour sur investissement au cœur de notre stratégie. Nous avons été convaincus par leur approche Brandformance."



La campagne AMV sera diffusée sur les chaînes nationales jusqu'à fin septembre 2017.











À propos d' AMV



AMV a été créé en 1974, sous le nom d’Assurance Moto Verte, pour répondre à la demande insistante de motards qui ne parvenaient pas à trouver d’assurance adaptée à la réalité de leur pratique du deux-roues.



AMV en quelques chiffres :



- Plus de 40 ans d’expérience

- 260 conseillers d’assurance

- Plus de 750 000 contrats d’assurance en cours portive, en passant par le roadster, le scooter, le tricycle ou le quad…



Plus d'informations : www.amv.fr





À propos de DCMN

Fondé en 2010 par Andreas Dengler et Matthias Riedl, DCMN a son siège à Berlin et des bureaux à Paris, Londres, New York, Bangalore, Kochi, Gurgaon, Hambourg et Munich, avec une équipe de plus de 110 experts création, média et économie digitale. DCMN compte parmis ses clients plus de 90 marques digitales, dont Jimdo, Wayfair, Spreadshirt, eToro, Made.com, Leetchi, Com2Us, Tado, Gameloft, Outfittery et Glossybox.



DCMN fournit des solutions marketing de croissance pour aider les marques digitales à déployer leurs activités à l'échelle nationale et internationale en combinant des stratégies de marketing avec des technologies d'optimisation du retour sur investissement.



DCMN propose à ses clients des campagnes pour tous les médias avec des services allant de la création à la production, au planning stratégique, à l'achat média, à l'optimisation des résultats grâce à un socle de technologies propriétaires.



Plus d'informations : www.dcmn.com