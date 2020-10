mediasmarketing





Recyclage et réduction des emballages, des attentes fortes et en hausse auprès des Français



Parmi les plus fortes attentes des emballages alimentaires de la part des Français, se trouvent la préservation de la qualité des produits et les dimensions de sécurité (absence de substances controversées, préservation des agressions extérieures, non migration de substances, inviolabilité, etc.). Le recyclage et la réduction du suremballage complètent le haut du classement, et sont attendus par plus de 8 Français sur 10 . ¾ souhaitent également avoir des consignes de tri claires indiquées sur les emballages et plus de 7 sur 10 souhaitent qu’ils soient réduits au maximum pour utiliser le moins de matière possible. La majorité aimerait que les matériaux soient recyclés, facilement compactables, d’origine végétale ou compostables à domicile. Plus d’1 sur 2 favoriseraient la consigne ou la recharge . L’optimisation des emballages alimentaires (plus de recyclage, réduction du plastique, plus de vrac, de recharges, d’emballages consignés et moins de suremballage) se place au 3 ème rang.





Le plastique, un frein à l’achat de produits pour 2/3 des Français



9 Français sur 10 attendent des marques alimentaires qu’ elles réduisent le recours aux emballages plastiques. Plus de 6 sur 10 font déjà des efforts pour diminuer leurs achats d’articles recourant au plastique, car ils sont mal à l’aise à l’idée d’acheter des produits alimentaires utilisant du plastique à usage unique. En parallèle, 8 Français sur 10 pensent que certaines substances ou matériaux (plastique, bisphénol A, hydrocarbures, etc.) des emballages alimentaires actuels présentent un risque sur leur santé. Ainsi, la quasi -totalité des Français se déclarent intéressés par la proposition d’emballages alimentaires responsables, et la moitié se déclarent prêts à payer plus pour cher pour cela, sans to utefois dépasser un surcoût de 5% du prix actuel.





Le vrac, une solution déjà prisée par 1/3 mais des attentes d’hygiène et financières à satisfaire pour le développer



8 Français sur 10 ont déjà mis en place des actions pour réduire les emballages, et la quasi - totalité envisagent d’y recourir à l’avenir. Les efforts pour réduire le volume des emballages, l’achat de produits frais, sans emballage, à la coupe ou le recours aux recharges sont les plus répandus. Ainsi, plus d’1/3 des Français font des achats de produits alimentaires en vrac, motivés entre autres par le souhait de faire un effort pour la planète en réduisant le recours aux emballages. Si la grande partie de ces acheteurs se déclarent satisfaits du rayon vrac, un mécontentement se fait entendre par une minorité jugeant l’offre insuffisante et les pri x trop élevés. Une dimension financière également citée comme frein par les non acheteurs de produits en vrac, qui sont aussi dubitatifs quant à l’hygiène du rayon et la fraicheur des produits. S’ils étaient rassurés sur ces éléments sanitaires et si des prix attractifs étaient proposés cela inciterait le plus ces prospects à acheter en vrac. Moins d’1 Français sur 10 est réfractaire à réaliser des achats en vrac.

Etude : "Plastiques et Alimentaire 2020 : Attentes, comportements, attitudes et typologie des Français"

Pour accéder à l'infographie, cliquez ici

Pour accéder à la présentation complète de l'étude, cliquez ici

A propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives, expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

Plus d'informations : www.arcane-research.com