Le goûter, une pratique alimentaire répandue auprès des enfants



La quasi-totalité des enfants de 3 à 18 ans prennent un goûter, de façon quotidienne pour les 3/4 . L’âge des enfants impacte cette habitude alimentaire : si 9 enfants de moins de 10 ans sur 10 en prennent chaque jour, ils ne sont plus que 1 sur 2 sur la tranche 15-18 ans. Les parents sont également plus consommateurs de goûters que l’ensemble de la population française. 7 catégories ont été analysés : Biscuits / Compotes & Compotes à emporter / Fromages / Gâteaux & pâtisseries / Poudres chocolatées (usage tartine ou boisson) / Viennoiseries, brioches fourrées / Lait & Lait aromatisé & Lait végétal.





Les produits achetés tout prêts, stars du goûter



Les produits achetés tout prêts sont très présents dans les goûters pris par les enfants constituant plus de 3/4 des éléments consommés, et davantage lorsque la collation est préparée en autonomie par l’enfant ce qui arrive dans la moitié des cas. Les produits prêts à consommer sont également dans le top des critères de choix pour composer cette collation. Les jus de fruits, biscuits, compotes et gâteaux / pâtisseries sont les produits les plus consommés par les enfants pour leur goûter.





Une dimension saine importante pour les parents



L’aspect bon pour la santé est clé, il est au 3ème rang des critères prioritaires de composition du goûter, derrière la praticité et le format prêt à consommer des produits. Motivation forte, la dimension saine incite les parents à réaliser des produits maison qui représentent près d’1/4 des éléments consommés. Au-delà du plaisir de cuisiner pour son enfant, le contrôle de la qualité et la maitrise de la composition sont des objectifs importants pour les parents ayant recours au fait maison.





Un intérêt marqué pour un rayon spécifique goûter



7 parents d’enfants de 3 à 18 ans sur 10 sont intéressés par la mise en place d’un rayon spécifique regroupant tous les produits pour le goûter de leurs enfants (barres de céréales, chocolats, gâteaux, lait, jus de fruits, yaourts, compotes, etc.), dont très intéressés pour 3 sur 10. L’attrait est encore supérieur pour les parents de jeunes enfants (3 à 10 ans) prenant davantage de goûters quotidiennement.

Etude Le Goûter des Enfants 2018, 1 rapport transversal (Habitudes de consommation) et 7 rapports catégoriels (Profil, parcours et opportunités de croissance). 1ère édition, réalisée par ARCANE Research auprès de 1.900 parents d’enfants de 3 à 18 ans prenant leur goûter interrogés entre le 8 et le 26 janvier 2018.

Pour accéder à la présentation complète de l'étude, cliquez ici

A propos d'Arcane Research

Arcane Research est un institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line. Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an. Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques.