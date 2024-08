mediasmarketing

En 2017, 60 % des marques (soit une augmentation de 48 % depuis 2015) ont créé des jeux-concours sur Internet et 52 % des consommateurs ont découvert une marque grâce à un jeu.



"La création de jeux-concours sur Internet connaît aujourd’hui une véritable explosion qui s’explique en partie par la suppression par la France, en 2014, du recours jusqu’alors obligatoire à un huissier", souligne Jean-Pierre Grau, fondateur de la plateforme Kifter, "or, par rapport à d’autres publicités, les jeux-concours attirent davantage l’attention : les gagnants deviennent les meilleurs des ambassadeurs et apportent des avis authentifiés sur les réseaux sociaux."





Notoriété accrue



Grâce à son interface intuitive, Kifter permet à toutes les entreprises, commercants, artisans, d’accroître leur notoriété sur Internet en créant leurs propres jeux-concours en quelques minutes avant de les partager sur les réseaux sociaux.



En outre, créer son propre jeu via Kifter permet de se mettre en adéquation avec les nouvelles règles d’utilisation de Facebook, que beaucoup d’entreprises ignorent, au risque de voir leur compte clôturé.





Gratuité et géolocalisation



Du côté des internautes, Kifter permet de participer à des jeux-concours tous les jours en trouvant rapidement les jeux proches de chez soi, grâce à la géolocalisation des gains sur la carte Kifter. Si il existe un petit nombre de plateformes de ce type en Europe, Kifter est la seule à être entièrement gratuite, pour les entreprises comme pour les internautes.





A propos de Kifter



Plus d'informations : www.kifter.com