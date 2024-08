mediasmarketing

Avec TBK Communication, les laboratoires Mylan lancent dès la mi-juin une campagne inédite pour accompagner les pharmaciens sur les autotests MyTest (cholestérol, ménopause, H. Pylori-ulcère, …).



Avec les 9 premiers films conçus par l’agence TBK Communication, la saga "Drôles de patients" met en situation le pharmacien répondant aux questions de truculents patients sur les autotests.



Véritable sitcom pédagogique, les vidéos seront visibles à 360° via Google Carboard et plongeront les pharmaciens dans une expérience immersive et instructive.





A propos de TBK Communication



TBK Communication est une agence de publicité et de relations presse située à Boulogne-Billancourt. Agence généraliste fondée en 2006, TBK Communication bénéficie d'une expertise particulière dans secteur de la santé.





A propos de Mylan



Mylan est un des leaders mondiaux de la fabrication de médicaments génériques et de spécialités pharmaceutiques. Mylan fabrique et commercialise près de 1 400 médicaments pour les pharmacies, les hôpitaux, les grossistes, les centrales d’achats, les distributeurs ainsi que les gouvernements et les clients institutionnels.