Qu'est ce que le prix Insight 250

Les prix Insight 250 récompensent 250 personnalités à travers le monde (130 pays).



Les Prix Insight 250, soutenus par ESOMAR, récompensent ceux qui innovent dans le secteur des études de marché, des insights et du marketing. Les lauréats peuvent venir du monde académique, des entreprises, des agences, des entreprises technologiques, du conseil, des médias ou des associations, et ce, à l'échelle mondiale.



Qui est Esomar, soutien de Insight 250

L’Association européenne pour les études d'opinion et de marketing (en anglais European Society for Opinion and Market Research, ESOMAR) est une association internationale des professionnels des études de marché.

Fondée en 1948, l'ESOMAR débute comme une association d'envergure européenne. En 2013, l'association compte plus de 4900 membres dans 130 pays, et regroupe des professionnels du monde des études, du marketing, de la publicité, des affaires et des relations publiques. En septembre 2012, ESOMAR lance une formule d'adhésion pour les entreprises.

La mission d'ESOMAR est d'encourager et d'améliorer les pratiques dans le domaine des études. Son but est de promouvoir les meilleurs standards dans le domaine des études de marché afin d'améliorer les prises de décision, dans les secteurs publics et privés, afin de :

Protéger les intérêts de l'industrie des études au niveau mondial.

Améliorer et promouvoir les meilleures pratiques au quotidien.

Promouvoir les valeurs de cette industrie auprès des entreprises et de la société.

L'ESOMAR a établi un code international des pratiques éthiques : le Code international ICC/ESOMAR pour les études sociales et de marché, en collaboration avec la Chambre de commerce internationale.



Tous les membres de l'association doivent accepter de respecter cette norme ainsi que les codes éthiques ESOMAR dans leurs pratiques quotidiennes des études. Ce Code a en outre été adopté par plus de 65 corps syndicaux majeurs à travers le monde.

Chaque année, l'ESOMAR organise un congrès mondial dans un pays différent, et révèle à cette occasion le trophée du Best Paper annuel.

www.esomar.org





Qui est ActFuture ?

ActFuture est une agence de conseil marketing fondée en 2001 par Isabelle Fabry-Frémaux.

Elle est implantée à Paris et à Lyon et travaille à l'international.

Isabelle Fabry est la représentante France de Esomar (500 membres en France).

L'Agence ActFuture conseille de nombreuses marques telles que Facebook, Instagram, Samsung, Ferrero, Babolat.

www.actfuture.com

LinkedIn : ActFuture