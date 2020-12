mediasmarketing

Une radio qui s'adresse aux 18 millions de français de plus de 60 ans

Radio Senior est diffusée sur www.seniorradio.fr, les smartphones Android et Iphone via son application gratuite, les box free et orange (canal des radios), sur des radios FM diffusant une partie des programmes, et dans de nombreux établissements partenaires.

Une équipe d’une vingtaine de spécialistes (avocats, notaires, médecins, psy, coachs, journalistes) proposent des émissions quotidiennes à destination des plus de 60 ans.

Radio Senior est créée par l'avocat Yves Tolédano, habitué des médias (chroniqueur sur C8 dans "William à midi" et fondateur de Radio Divorce).



Sur Radio Senior, c'est 24h/24:

- Des émissions en live avec dédicaces en direct

- Des chroniques juridiques faites par des avocats, notaires, juristes (le droit des seniors)

- Des chroniques "santé" proposées par des médecins

- Une chronique jardinage/bricolage

- L’agenda des sorties pour seniors

- Des pastilles de journalistes, psy, coach, sur la vie et le bien être des seniors

- Des émissions en direct d’un établissement pour seniors (ehpad, résidence seniors, associations, établissement festif etc)

- Chaque heure un flash info, météo, horoscope

