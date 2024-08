mediasmarketing



L'avis des gens propose aux français de mettre en lumière leur réalité, les aider à donner de l’écho à leur vie et à leur avis. L'objectif de l'équipe rédactionnelle, composée de journalistes, est de se mettre à l'écoute des citoyens pour relayer leurs témoignages, coups de gueule et initiatives. L'ambition : que certains avis, portés parleur popularité, puissent faire irruption dans le débat public.





Un site profondément collaboratif



Les avis publiés traitent d’une multitude de thèmes, car ce sont les utilisateurs qui choisissent les sujets abordés. Parallèlement, L'avis des gens réalise régulièrement des appels à témoin sur des questions en lien avec l’actualité.



L'objectif étant de recueillir des avis étayés, construits et de connaître au mieux les témoins, le site privilégie la qualité à la quantité.





Démarche journalistique



L’avis des gens n’est donc pas un site de contribution libre. L'équipe de rédaction filtre, vérifie et valide l’intégralité des contributions : les avis sont systématiquement vérifiés en interne. Par ailleurs, les auteurs spontanés sont presque systématiquement contactés afin de les accompagner dans le développement et la mise en forme de son avis.



Le site s'inscrit ainsi dans une démarche journalistique via un réel travail d’échange, de rédaction et de fact-checking, pour chaque avis publié. Ce qui est libre en revanche, c’est l’opinion des contributeurs : L'avis des gens relaye tous les points de vu, dans le respect de règles élémentaires et ne défend aucun positionnement spécifique.





Fact-checking : "L’œil de la rédaction"



L’avis des gens se refuse de censurer arbitrairement les opinions fondées sur de fausses informations dès lors que le contributeur est de bonne fois. Pour autant, par souci de fiabilité, il se donne le droit, via la rubrique "L’œil de la rédaction", de compléter, éclairer, voire contredire par des éléments factuels, les contributions dont le contenu serait sujet à caution.





Promouvoir les sujets les plus populaires



En partageant son avis, le témoin met en lumière son quotidien, sa vision des choses. Lorsqu’un avis est largement partagé par les internautes, L'avis des gens l’adressant à ceux qui pourraient soit y répondre (responsables politiques…) soit aider à lui donner davantage de visibilité (journalistes..).





