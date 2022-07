mediasmarketing

La Capsule est une vidéo quotidienne, optimisée pour les smartphones, qui reprend l’Info mili de Skyrock PLM, illustrée avec les images d’actualité transmises par le service Communication de l’État-major des armées. La Capsule informe et valorise l’esprit de défense en moins de 3 minutes.



"Skyrock PLM, grand succès radio devient avec la Capsule PLM, un succès en vidéo. C’est une première en termes de format pour l’actualité militaire. C’est une innovation Skyrock PLM avec Unéo." déclare Pierre Bellanger, le président fondateur du groupe Skyrock.



Chaque matin, La Capsule est disponible dès 9h00 sur la chaine YouTube de Skyrock PLM et sur le site de la première mutuelle militaire : Unéo !



Avec plus de 1 009 720 de sessions d’écoute en mai 2022, la radio pourles militaires SKYROCK PLM confirme sa position de radio digitale avec ses contenus animés et en direct à destination de la jeunesse engagée.



La radio Skyrock PLM est 50ème sur les 500 radios digitales du classement officiel de l’ACPM. L’ACPM attribue 354 837 écoutes actives (+5% sur 1 mois) à SKYROCK PLM dans le monde, ainsi que 68 500 heures d’écoute cumulées, dans le monde sur le mois de Mai 2022 (+10,4%).



Écoutez SKYROCK PLM sur l’appli SKYROCK FM ou en cliquant sur ce lien : https://skyrock.fm/plm

Le groupe SKYROCK, en partenariat avec le ministère des Armées, a lancé le 14 juillet 2019 SKYROCK POUR LES MILITAIRES (SKYROCK PLM). Ce programme est diffusé à destination des militaires et écoutable par tous, 24/24 et 7/7. Cette radio numérique est disponible sur l’appli mobile SKYROCK où elle rejoint les 12 autres mobiradios de l’application. Sa programmation musicale est urbaine avec deux émissions principales : une matinale d’actualité générale et militaire animée de 6h à 9h par M’rik et Antoine L’Hermitte et une soirée de dédicaces et de messages personnels par et à destination des militaires et des familles, mais ouverte à tous de 18h à 21h et animée par Léa Tijéras.



SKYROCK PLM reçoit les informations, les intervenants et les invités en coordination avec le ministère des Armées. Un Comité de Pilotage réunissant SKYROCK et les parties prenantes du ministère assure le lien et le partenariat.

SKYROCK PLM est également accessible par le web et diverses plateformes. Le flux IP peut être distribué et retransmis par tous moyens, dans le monde entier. SKYROCK PLM fait équipe avec Unéo, la mutuelle des forces armées, rejointe par la Banque Française Mutualiste qui propose une gamme de services et de produits bancaires aux agents du service public, ainsi que par la Carac, mutuelle d'épargne de retraite et de prévoyance.



Né avec les radios libres, le groupe Skyrock a pour vocation de contribuer par la liberté d’expression à l’émancipation de la nouvelle génération. Cette mission s’est accompagnée d’un formidable succès populaire. Skyrock est la troisième radio privée de France et touche plus de 3,5 millions d’auditeurs chaque jour(1).



Depuis 1996, avec Skyrock pour moteur média, la musique urbaine est devenue la musique préférée des moins de 50 ans. Skyrock est avec Difool, la plus grande radio libre de France, un unique et majeur forum d’expression collective. Après 20h, Skyrock est la première radio musicale de France(2). Skyrock a lancé en 2019, Skyrock PLM, Skyrock Pour Les Militaires en partenariat avec le Ministère des Armées. Les vidéos de Skyrock, notamment celles de l’émission mythique Planète Rap, totalisent plus de 50 millions de vues mensuelles sur YouTube(3).



Skyrock est la première chaine média de YouTube. Sur mobile, les applications du groupe ont été téléchargées près de 20 millions de fois(4). Aujourd’hui la messagerie sécurisée Skred en pair-à-pair intégral est la première messagerie sécurisée mondiale d’origine européenne avec 9 millions decomptes activés et un nouvel utilisateur toutes les six secondes(5).

A propos de SKYROCK et du Groupe SKYROCK



SKYROCK est le premier média radio web et mobile de la nouvelle génération avec plus de 21 millions de contacts par jour. SKYROCK est la première radio urbaine mondiale avec 3.2 millions d’auditeurs par jour.

SKYROCK compte 6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, 40 millions de vidéos vues par mois, 8 millions de visiteurs mensuels sur ses sites et applis, plus de 250 millions de pages vues, ainsi que plus de 10 millions d’écoutes numériques mensuelles de ses radios. C’est la première radio nationale des moins de cinquante ans urbains et la première radio musicale de la France urbaine. Skyrock est la seconde radio privée musicale la plus écoutée sur Internet. SKYROCK, c’est plus de 13 millions d’applications téléchargées sur mobile.





Unéo, la mutuelle des forces armées



Avec plus d’1 million de personnes protégées, Unéo est la première mutuelle de la Défense et la deuxième de la fonction publique. Militaire et mutualiste, Unéo est référencée par le ministère des Armées depuis 2011. Créée et gouvernée par des militaires, la Mutuelle garantit une protection spécifique en santé, prévoyance, prévention et dédie une action sociale unique et des solutions du quotidien à l’ensemble des forces armées (terre, air, mer, gendarmerie, directions et services) et ce, que le militaire soit en activité, en deuxième carrière, réserviste ou retraité, ainsi qu’à sa famille, en France et à l’étranger. L’ambition d’Unéo : être là pour tous ceux qui concourent à l’intérêt national.





A propos de la Banque Française Mutualiste

La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public et, à ce titre, de toute la communauté défense. C’est la seule banque en France à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur public (dont Unéo) qui souhaitaient apporter à leurs adhérents une offre de produits et services bancaires portant leurs valeurs. Aujourd’hui, près d’1,2 million d’agents du secteur public nous font confiance.



Michel Coudrais, Directeur général de la Banque Française Mutualiste : "Parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous sommes fiers d’être partenaire de SKYROCK PLM pour accompagner les forces armées dans toutes leurs missions".





A propos de la CARAC

La Carac, mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance, est le partenaire historique du monde combattant. Depuis 95 ans, elle défend le droit à réparation en permettant aux combattants d’hier et d’aujourd’hui de se constituer une retraite. La Carac s’est diversifiée pour offrir aux combattants et à leur famille des solutions financières accessibles et performantes. Ainsi, un réseau de collaborateurs, répartis sur le territoire métropolitain, accompagne plus de 334 000 adhérents dans la gestion de leur patrimoine, pour se procurer des compléments de revenus, préparer leur retraite, prévenir les aléas de la vie.



Pierre Lara, président de la Carac : "Nous sommes fiers de soutenir depuis son lancement SKYROCK PLM, et de participer à cette belle aventure au service du public des forces armées et de leur famille."