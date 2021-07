mediasmarketing

Dans son Smart Shopper Index, BravoPromo révèle les pays où les consommateurs sont les plus économes et les plus dépensiers : un classement global qui illustre leurs comportements en termes de dépenses et d'épargne.

- La France arrive en tête du classement des consommateurs les plus économes avec un excellent score de 421 (devant l'Irlande, l'Allemagne et les USA).

- Les Français mettent plus de temps à se décider avant d’acheter que les Britanniques et les Américains : 9 Français sur 10 (93%) considèrent attentivement chaque achat avant de dépenser leur argent.

- Top 5 des secteurs préférés des Français en quête de bonnes affaires (selon les recherches Google mensuelles selon les mots-clés "bons", "réductions", "codes de réduction", "coupons", "promo" et "offres") :

Lifestyle (3.5 M)

Mode (3.2 M)

Alimentation et Boissons (1.2 M)

Maison (1.1 M)

Beauté et soin (1 M)





Top 5 des marques les plus recherchées sur Google selon les mots-clés "bons", "réductions", "codes de réduction", "coupons", "promo" et

"offres" dans 7 pays où les données Google ont été analysées.





- Parce que la bonne bouffe, c’est sacré, les Français sont beaucoup plus dépensiers en nourriture qu’en vêtements, dépenses pour lesquelles ils sont plus regardants.



- Les Français dépensent 2 992 dollars par an en nourriture, soit près de trois fois plus que les Polonais.



Smart Shopper Index : top 5 des pays où les consommateurs sont les plus économes





- Les Français sont toujours à l’affût de bonnes affaires en ligne avec près de 27 millions de recherches par mois.

La France prend la première place du smart shopping

L'étude passe au crible plusieurs habitudes de consommation :

Épargne des ménages

Endettement des ménages

Considération d'achat

Dépenses globales par rapport au coût de la vie

Dépenses alimentaires par rapport au coût

Données agrégées de l’OCDE et Numbeo

Et ce, dans tous les pays de l'OCDE pour lesquels des données étaient disponibles.

Ces données ont ensuite été agrégées dans un indice à points pour déterminer dans quels pays les consommateurs sont les plus économes.

La France arrive en tête

Selon cet indice, la France arrive à la première place du classement des consommateurs les plus avisés, et obtient le meilleur score possible sur l'échelle des achats raisonnés ainsi qu’un score global de 421 points.



Smart Shopper Index pqr rapport au volume de recherches Google mensuelles selon les mots-clés "bons",

"réductions", "codes de réduction", "coupons", "promo" et "offres" dans 7 pays où les données Google ont été analysées.



Epargne des ménages : la France en 3ème position derrière l’Allemagne et les Pays-Bas

En termes d’épargne des ménages, les Français prennent la troisième place du podium, juste derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. En revanche, les Français sont moins raisonnables en dépenses alimentaires et se positionnent 14ème au classement, mais cela n'affecte pas leur titre de consommateurs économes.

Un score global qui place l’Irlande en 2ème position et l’Allemagne en 3ème

Au global, l'Irlande obtient la deuxième place du classement, avec 312 points, grâce aux dépenses globales et alimentaires raisonnables de ses consommateurs. L'Allemagne arrive en troisième place du classement, avec un score de 288 points, l'épargne des ménages allemands étant la plus élevée de tous les pays de l'OCDE analysés. Les États-Unis, qui ont une forte propension à épargner et des habitudes de consommation avisées, et la Norvège, qui arrive en cinquième position pour ses dépenses globales par rapport au coût de la vie, complètent le top 5.

Les marques et les catégories d'achat préférées des consommateurs intelligents

L'étude a approfondi les données de recherche Google pour 7 des plus grands marchés de BravoPromo dans les classements - le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, mettant en évidence une corrélation positive entre le comportement de recherche en ligne et les habitudes d'achat.

La mode, secteur le plus prisé pour faire des économies

La mode est la première catégorie d'achat dans quatre des sept pays analysés, lorsqu'il s'agit d'économies et de réductions, et la deuxième catégorie la plus populaire en France, juste après le lifestyle. La marque la plus recherchée par les consommateurs français en termes de bonnes affaires et de réductions est Zalando, suivie du géant d’Ecommerce Amazon et de la star de livraison de repas UberEats, en troisième position.

"Ce que les consommateurs ...”



Marco Farnararo, le PDG de BravoPromo, a commenté :

"Ce que les consommateurs considèrent comme étant intelligent dans leurs achats diffère d'un pays à l'autre. Notre étude explore comment différents facteurs ont un impact sur leur vision globale du shopping. Alors que les recherches Google peuvent raconter une histoire, d’autres facteurs entrent en jeu. Par exemple, les dépenses ou encore l’épargne des ménages.

Les consommateurs continuent d’apprécier les offres spéciales et les réductions dans la mode et le lifestyle. D'autres catégories ayant connu une croissance durant la pandémie comme la livraison de repas, l'artisanat ou encore les jeux, continuent de générer beaucoup d’intérêt."



