"Les français parlent aux français"



L’émission "Les Français parlent aux Français" (en direct chaque jour à midi et en redif à minuit Paris time) tend son micro chaque jour à des Français dans le monde et à des experts de l’expatriation : santé, voyage, travail, écologie, globe trotters... L’émission permet de faire de surprenantes rencontres.





1000 podcasts



Le site de la radio (www.stereochic.fr) propose désormais un classement de 1000 podcasts par zone géographique ou par thématique.



Tous les podcasts sont également proposés sur toutes les applications de référence (Deezer, Spotify, YouTube, Tune In, Apple & Google Podcast...).





Attirer des partenaires



Reste maintenant à valider son modèle économique : la radio part désormais à la recherche de partenaires qui désire toucher cette cible. StereoChic Radio a réussi sa première phase en s’imposant dans le monde des expatriés.





À propos de StereoChic



Alors qu’il était directeur général d’une société événementielle, a l’arrêt total dès le début de la pandémie, Gauthier SEYS, le fondateur de la radio a du se ré-inventer professionnellement : en été 2020 , il transforme la webradio qu’il avait créé en 2006 à destination des 3 millions de Français expatriés : créer du lien, offrir "un bout de France" sur un ton optimiste et bienveillant.





Informations pratiques



