Le samedi 13 février 2021, un an jour pour jour après la prise de contrôle du groupe Nice-Matin par NJJ Holding, appartenant à Xavier Niel, les lecteurs des titres Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin, découvriront un tout nouveau journal.



Les éditions du quotidien, en grande partie repensées, sont le fruit d’un long travail collaboratif de l’ensemble des équipes du groupe Nice-Matin et ont pour objectif de mieux répondre aux attentes de ses lecteurs, exprimées lors de la dernière étude réalisée par Ipsos, en 2020.

Pour Denis Carreaux, directeur des rédactions du groupe Nice-Matin, “les évolutions que nous lançons doivent renforcer le lien avec nos lecteurs et les habitants de nos territoires. C’est pour cela que nous leur proposerons au quotidien des contenus encore plus en phase avec leurs préoccupations. Grâce à la présence de nos journalistes au plus près du terrain, nous avons l’ambition de livrer une information plus proche, plus fiable et plus claire en mettant davantage l’accent sur le décryptage et l’analyse. A la réactivité, la rigueur et l’exigence, nous avons à cœur d’ajouter la notion de plaisir, indispensable dans une période incertaine et anxiogène. C’est la vocation du nouveau cahier Magazine quotidien.”



Première évolution : le lancement d’un nouveau rendez-vous Magazine au cœur du journal : Le Mag

Chaque jour, 12 à 16 pages offriront ainsi aux lecteurs une information encore plus complète et diversifiée avec les rendez-vous thématiques suivants :

Lundi / Éco

Mardi / Loisirs

Mercredi / Kids-Matin

Jeudi / Saveurs

Vendredi / Culture

Samedi / Histoire & Patrimoine

Dimanche / Santé

+ tous les jours : l’actualité des médias, le programme TV, des jeux, une bande dessinée...



Au quotidien, des nouveaux contenus plus proches des préoccupations du lectorat pour :

Faciliter la compréhension de l'information : plus que jamais, les lecteurs ont besoin de décryptage et d'explications, de davantage de pédagogie, de profondeur et d'enquêtes locales exclusives.

Faciliter la lecture avec un chemin de fer plus lisible et plus clair : une UNE spécifique à l’intérieur du journal pour les locales afin de mieux identifier ces pages, Le Mag en cahier central, les pages sports à la fin du journal, et le programme TV intégré dans Le Mag.

Renforcer les liens qui unissent les lecteurs aux marques du groupe Nice-Matin : davantage de services et d’interactivité, les réponses à toutes les questions sur les grands sujets d'actualité et les enjeux locaux.

Défendre le patrimoine et la culture locale : le groupe Nice-Matin accentuera sa mobilisation et son engagement auprès de ses lecteurs et de son territoire.



Evolution des éditions pour les titres Var-Matin :

Pour un découpage plus cohérent, qui correspond davantage à l’actualité des territoires, le titre Var-Matin passera de 5 à 4 éditions :

Édition Fréjus - Saint-Raphaël - Saint-Tropez

Édition Toulon - Hyères - Le Lavandou

Édition Toulon - La Seyne - Sanary

Édition Draguignan - Brignoles



Plan de communication du lancement :

Affichage urbain

Spots radios

Présence sur Linkedin, Facebook, Instagram...



Stratégie de différenciation : décalée, engagée, proche des communautés

La prise de parole est plutôt décalée avec différents messages selon la promesse afin de créer du lien et de l'engagement auprès des communautés du groupe.

La campagne de communication du groupe Nice-Matin :





L’interview de Denis Carreaux et de trois journalistes :





A propos du groupe Nice-Matin

Le groupe Nice-Matin est le premier groupe de presse du Sud-Est de la France. Il emploie près de 800 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros. Il édite et diffuse les quotidiens Nice-Matin (3 éditions), Var-Matin (4 éditions) et Monaco-Matin, les magazines TV Magazine et Version Femina le samedi. Le groupe Nice-Matin a été créé sous la Résistance en 1944.



Le groupe Nice-Matin est passé le 13 février dernier sous le contrôle exclusif de NJJ Holding, holding personnelle de Xavier Niel, le fondateur de Free.