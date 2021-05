mediasmarketing







"Je veux donner accès aux blessés des armées à un rêve qu’ils ne pensaient plus possible."

Henri D., Commandant dans l’armée de l’air et de l’espace

Directeur Technique des Sports Militaires,

Président de la Voile militaire internationale.

Président de l'association "Des voiles bleues pour la planète"



"L’initiative du commandant Henri D. est une leçon de courage. Skyrock PLM, Skyrock pour les militaires et pour tous, se devait d’accompagner ce projet qui participe à la reconstruction de nos blessés."

Pierre Bellanger, fondateur et président du groupe Skyrock

Le 22 mai 2021 à Lorient, à l’occasion du lancement du projet "Résilience, le rêve d’une vie", l’association "Des voiles bleues pour la planète" en partenariat avec SKYROCK PLM mettra à l’eau son bateau Résilience.



Le bateau Résilience est un outil d’aide à la reconstruction individuelle permettant aux blessés des armées de naviguer une journée et de s’initier au maniement de la voile. L’association "Des voiles bleues pour la planète" a pour objectif la promotion du monde de la mer,son patrimoine et la navigation à la voile.



La mise à l’eau du navire Résilience, le 22 mai à la Trinité-sur-mer, réunit à cette occasion les 5 soutiens de l’association : SKYROCK PLM, Solidarité défense, Unéo, la Banque Française Mutualiste (BFM) et la Fondation Partnaire, qui proposeront une démonstration de navigation du voilier dans la Rade de Lorient.



À terme, "Résilience, le rêve d’une vie", prendra la forme de journées en pleine mer durant lesquelles le Commandant Henri D. et ses équipiers initieront d’anciens militaires aux maniements de la voile. Le "Résilience" aura également l’occasion de naviguer lors de rassemblements sportifs, le premier étant programmé le 27 juin prochain lors de la "Calvados Cup".



Le voilier Résilience est un Vector de 6,50m de long et 3m de large, pesant moins d’une tonne pouvant atteindre jusqu’à 20 nœuds (38km/h). C’est la catégorie de voilier de formation à la course au large et par laquelle ont débuté la majorité des grands skippers.



Avec son étrave ronde pour plus de stabilité, il ne transperce pas les vagues, mais passe au-dessus, accroissant ainsi le confort de course en laissant les passagers au sec.



À l’occasion de la première course du Résilience, le commandant Henri D. voguera en compagnie d’Arnaud S., ancien membre des commandos marines, gravement blessé lors d’un entrainement à Djibouti en 2000. Auteur du livre "Foudroyé - ma vie après les commandos" (récit recueilli par Catherine Escrive), il revient dans cet ouvrage sur sa reconstruction et son parcours suite à son accident.



Arnaud S. sera le compagnon d’aventure du commandant Henri D. lors de la "Calvados Cup". Grâce à l’initiative "Résilience, le rêve d’une vie", il désire redonner espoir aux grands blessés. "A travers cette activité [la voile], on prend des responsabilités et on reprend confiance, dans un milieu naturel".



Cette aventure prendra fin en 2023 avec la participation de Henri D. à la mini transat, une course transatlantique en solitaire et sans assistance reliant Douarnenez à Pointe à Pitre (Guadeloupe).

Le groupe SKYROCK, en partenariat avec le ministère des Armées, a lancé le 14 juillet 2019 SKYROCK POUR LES MILITAIRES (SKYROCK PLM). Ce programme est diffusé à destination des militaires et écoutable par tous, 24/24 et 7/7. Cette radio numérique est disponible sur l’appli mobile SKYROCK où elle rejoint les 10 autres mobiradios de l’application.



Sa programmation musicale est urbaine avec deux émissions principales : une matinale d’actualité générale et militaire animée de 6h à 9h par M’rik et Antoine L’HERMITTE et une soirée de dédicaces et de messages personnels par et à destination des militaires et des familles, mais ouverte à tous de 18h à 21h animée par Léa TIJÉRAS.



SKYROCK PLM reçoit les informations, les intervenants et les invités en coordination avec le ministère des Armées. Un Comité de Pilotage réunissant SKYROCK et les parties prenantes du ministère assure le lien et le partenariat.



SKYROCK PLM est également accessible par le web et diverses plateformes. Le flux IP peut être distribué et retransmis par tous moyens, dans le monde entier.



SKYROCK PLM fait équipe avec Unéo, la mutuelle des forces armées, rejointe par la Banque Française Mutualiste qui propose une gamme de services et de produits bancaires aux agents du service public ainsi que par la Carac, mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance.



Né avec les radios libres, le groupe Skyrock a pour vocation de contribuer par la liberté d'expression à l’émancipation de la nouvelle génération.



Cette mission s’est accompagnée d’un formidable succès populaire. Skyrock est la troisième radio privée de France et touche plus de 3,4 millions d’auditeurs chaque jour. Depuis 1996, avec Skyrock pour moteur média, la musique urbaine est devenue la musique préférée des moins de 50 ans. Skyrock est avec Difool, la plus grande radio libre de France, un unique et majeur forum d’expression collective. Après 20h, Skyrock est la première radio musicale de France. Skyrock a lancé en 2019, Skyrock PLM, Skyrock Pour Les Militaires en partenariat avec le Ministère des armées. Les vidéos de Skyrock, notamment celles de l’émission mythique Planète Rap, totalisent plus de 50 millions de vues mensuelles sur YouTube. Skyrock est la première chaîne média de YouTube. Sur mobile, les applications du groupe ont été téléchargées près de 20 millions de fois. Aujourd’hui la messagerie sécurisée Skred en pair-à-pair intégral est la première messagerie sécurisée mondiale d’origine européenne avec 9 millions de comptes activés et un nouvel utilisateur toutes les six secondes.

Partenaires fondateurs de Skyrock PLM et Des voiles bleues pour la planète :





Unéo, la mutuelle des forces armées



Avec plus d’1 million de personnes protégées, Unéo est la première mutuelle de la Défense et la deuxième de la fonction publique. Militaire et mutualiste, Unéo est référencée par le ministère des Armées depuis 2011. Créée et gouvernée par des militaires, la Mutuelle garantit une protection spécifique en santé, prévoyance, prévention et dédie une action sociale unique et des solutions du quotidien à l’ensemble des forces armées (terre, air, mer, gendarmerie, directions et services) et ce, que le militaire soit en activité, en deuxième carrière, réserviste ou retraité, ainsi qu’à sa famille, en France et à l’étranger. L’ambition d’Unéo : être là pour tous ceux qui concourent à l’intérêt national.









La Banque Française Mutualiste



La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public et, à ce titre, de toute la communauté défense. C’est la seule banque en France à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur public (dont Unéo) qui souhaitaient apporter à leurs adhérents une offre de produits et services bancaires portant leurs valeurs. Aujourd’hui, près d’1,2 million agents du secteur public nous font confiance.



Michel Coudrais, Directeur général de la Banque Française Mutualiste : "Parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous sommes fiers d’être partenaire de SKYROCK PLM pour accompagner les forces armées dans toutes leurs missions".





Partenaires Des voiles bleues pour la planète :





La Fondation Partnaire

La Fondation Partnaire coordonne les engagements sociétaux du Groupe, fortement engagé en faveur de l'accès à l'emploi pour tous. Présentes dans plus de 150 villes en France, les équipes des agences d'emploi Partnaire se mobilisent chaque jour pour donner une chance à tous.



Soutenir les blessés militaires dans leur reconversion est une des actions solidaires menée par le Groupe Partnaire depuis longtemps. Venir en appui de l'opération résilience des Voiles bleues était une évidence.



Philippe Gobinet, P.-D.G du Groupe Partnaire : "Je suis particulièrement fier de l'engagement de notre Groupe et de nos équipes pour rendre notre société plus inclusive. Nous sommes engagés pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur parcours professionnel. C'est un marqueur fort de notre Responsabilité Sociétale."





L’Association Solidarité Défense (ASD)



L’Association Solidarité Défense (ASD) est une association reconnue d’utilité publique créée en 1994. L'association a pour objectif de manifester sa solidarité envers les militaires et le personnel civil des armées françaises. Elle apporte plus particulièrement son soutien aux militaires blessés et aux familles endeuillées lors des opérations extérieures ou intérieures.



Les actions de l’association sont toutes conduites par des volontaires. 70% du budget annuel est employé au profit des bénéficiaires.