La FIM et ses syndicats membres font campagne depuis plusieurs années pour obtenir des compagnies aériennes que les musiciens voyageant avec leur instrument aient accès à des conditions de transport adaptées et soient convenablement informés des dispositions applicables. Le jury international mis en place par la FIM a jugé que la compagnie canadienne avait à cet égard une longueur d’avance sur ses concurrentes.



Selon Benoît Machuel, Secrétaire général de la FIM, "Air Canada va clairement au-delà de ce que la réglementation FAA exige des transporteurs aériens aux USA - et qui est aujourd’hui une référence - en offrant notamment une remise de 50% sur le second siège lorsqu’un instrument de grande taille doit y être placé et en procédant à l’embarquement prioritaire des musiciens et de leurs instruments. La politique commerciale d’Air Canada vis-à-vis des musiciens est à nos yeux exemplaire."



Le président de la FIM, John Smith, a déclaré : "Nous sommes satisfaits de constater que le transport aérien s’adapte progressivement aux besoins des musiciens. Malheureusement, trop de compagnies ont encore des politiques inadaptées et mises en œuvre de façon erratique et imprévisible, ce qui est incompatible avec l’exercice de notre profession qui, par nature, exige de fréquents voyages."



"La Fédération Canadienne des Musiciens (CFM) travaille avec nos compagnies aériennes depuis longtemps." indique Alan Willaert, Vice-président de l’AFM pour le Canada. "Nous sommes heureux qu’Air Canada nous ait entendus et ait pris des mesures qui permettent d’améliorer considérablement les conditions de transport des musiciens et de leur instrument de travail, souvent de grande valeur."



"Depuis plus de 35 ans, Air Canada appuie la musique orchestrale au Canada. À titre de transporteur officiel de huit importants orchestres symphoniques au Canada d'un océan à l'autre, nous avons fièrement transporté ces ensembles et leurs talentueux musiciens partout dans le monde, de la Chine à l'Europe, puis aux États-Unis lors de nombreuses tournées les menant notamment dans des salles de renommée mondiale, y compris le prestigieux Carnegie Hall", a déclaré Craig Landry, premier vice-président à Air Canada. "Notre dévouement aux orchestres et à la musique est considérablement plus vaste que le simple fait d'être le transporteur officiel de ces remarquables institutions. En 2015, nous avons mis en place des améliorations sans pareilles dans l'industrie afin de répondre aux besoins spécifiques de tous les musiciens qui voyagent avec des instruments de musique en cabine, y compris le préembarquement et une généreuse réduction sur les places supplémentaires pour leurs instruments."



Le prix FIM Airline of Choice 2017 a été reçu au nom d’Air Canada par son premier vice-président M. Craig Landry, devant près de deux-cents délégués internationaux de la FIM.