La Sunday Box pour les moins technophiles ou les amateurs de spectacle sur grand écran

Une fois branchée à la télévision, la Sunday Box permet de recevoir des photos et des vidéos de toute la famille directement sur son écran TV.

Elle fonctionne avec la télécommande ergonomique Sunday, adaptée aux séniors et aux plus jeunes, pour naviguer en toute simplicité sur son nouveau réseau social familial télévisé. La Sunday Box est la solution idéale pour les personnes peu à l’aise avec les smartphones, les ordinateurs et les réseaux sociaux, ou pour celles qui apprécient de recevoir des nouvelles de leurs proches sur grand écran.



L’application mobile sécurisée Sunday pour le reste de la Famille

Grâce à l’application Sunday, toute la famille envoie des photos et vidéos depuis n’importe quel endroit du monde, en temps réel sur la TV équipée de la Sunday Box et sur l’application Sunday des autres membres de la famille. Avec ses 100 000 utilisateurs, l’application mobile Sunday est devenue un réseau familial privé à part entière. Les familles l’ont adopté car elles y retrouvent “un cocon” de partage sans publicités. L’application est disponible gratuitement sur Google Play et App Store.





Sunday, c’est avant tout une histoire de famille

Créée à l’origine par Nelly (CEO Sunday) et sa fratrie pour communiquer avec leur grand-mère, Manée, alitée en Ehpad, la Sunday Box s’est très vite imposée comme la chaîne de TV préférée de sa grand-mère et de ses amis de la maison de retraite qui ont réclamé à leur tour leur petit boîtier. C’est comme cela que Sunday est née.





Découvrir en vidéo : youtu.be/ujbVFUfTj9c



La Sunday Box est disponible au prix de 119€ sur le site www.sunday.love et dans un réseau de partenaires ‘retail’ de premier choix : Boulanger, Fnac, Darty, Nature et Découvertes. Sunday commercialise également la Sunday Box 4G, destinée aux personnes ne possédant pas de connexion Wifi. Elle est disponible exclusivement sur le site www.sunday.love au prix de 158€ + un abonnement 4G sans engagement de 9,99€ par mois. Sunday a fait face à une forte demande de Sunday Box depuis le début du confinement.