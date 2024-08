politique



Experte en aide au développement mandatée par la Commission européenne, Jacqueline Delarue-Uhry a fait, pendant 6 ans, de multiples séjours au Kirghizstan, où la splendeur des steppes n'a d'égale que la pauvreté des habitants.



Ministres, apparatchiks, travailleurs sociaux, technocrates européens, familles et enfants des zones reculées... Tous ces personnages croqués avec tendresse et malice y disent à leur manière les défaillances et les espérances de l’aide internationale.



Derrière un humour bienveillant et bienvenu, ces chroniques relèvent de nombreux obstacles emblématiques : inertie bureaucratique, instabilité politique, fossé culturel, corruption, absence de statistiques fiables, aides saupoudrées et mal ciblées...



Plus qu’un diagnostic, elles donnent à voir le quotidien d’une équipe internationale dans un ancien pays soviétique sans cesse chahuté par les révolutions. De réunions interminables en visites de terrain, dans les restaurants d’expatriés, les fêtes et les marchés traditionnels, on assiste à la naissance de complicités sans faille, aux moments de doute, aux déconvenues, aux rires salvateurs et à la joie de parvenir à boucler une mission dans des délais impossibles.



C’est l’histoire de femmes courageuses qui, confrontées à l’incompétence ou à la mauvaise volonté, choisissent de nager à contre-courant du cynisme ambiant. La démonstration que la volonté féroce de certains peut permettre de rectifier un système grippé, et améliorer la vie de quelques-uns.

A propos de Jacqueline Delarue-Uhry



Jacqueline Delarue-Uhry est titulaire d’une maîtrise de sociologie et de diplômes de troisième cycle en économie appliquée et en gestion. Depuis 40 ans elle parcourt le champ de l’action sociale dans toutes ses dimensions : de la recherche-action de terrain et de la direction d’équipes opérationnelles jusqu’à l’évaluation des politiques publiques dans les services du Premier ministre. À partir de 2002, elle saisit l’opportunité qui lui est offerte par l’Union européenne de conduire des missions d’aide au développement dans le Caucase, en Asie centrale et en Afrique. Elle continue d’œuvrer, en dépit des obstacles, pour l’accès à la protection sociale des deux tiers des terriens qui en sont totalement privés.

