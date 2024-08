sante



Réaliser sa prise de sang en restant chez soi



LAB2U s’adresse en premier lieu aux personnes en manque de temps qui repoussent leur prise de sang parce qu’elles trouvent pénible de se rendre au laboratoire de biologie médicale pour y subir des délais d’attente toujours imprévisibles et à celles qui ne peuvent sortir de chez elles le ventre vide.



L'utilisateur définit directement sur l’application le créneau horaire qui lui convient pour effectuer le prélèvement, et entre en relation avec l’infirmier(e) diplômé(e) d’État disponible. L’infirmier(e) se déplace au domicile, effectue la prise de sang, puis dépose le prélèvement au laboratoire de biologie médicale de proximité.



Une fois les analyses effectuées, un système de transmission sécurisée, qui garantit le respect de la confidentialité des données de santé, permet de télécharger les résultats directement sur smartphone.





Contribuer à améliorer "l'expérience client" dans le domaine de la santé



Loin de "l’uberisation" des services de santé, le concept de LAB2U a pour vocation d’apporter une plus-value aux trois communautés qu’il met en relation.



L’objectif premier est de faciliter le quotidien des habitants des grandes métropoles et d’améliorer "l’expérience client" dans un domaine, la santé, où elle est souvent peu valorisée. Mais LAB2U a également été pensé pour bénéficier aux soignants impliqués, tant infirmiers libéraux que laboratoires de biologie médicale de proximité.









Simplicité d'utilisation



La première étape consiste à télécharger l’application LAB2U (disponible gratuitement sur Appstore ou GooglePlay) sur son smartphone et à créer un compte sécurisé en complétant les informations requises.



Une fois l’ordonnance de prise de sang prise en photo via l’application, il suffit de définir trois créneaux souhaités pour le passage de l’infirmier. La demande est instantanément transmise aux infirmiers libéraux du secteur et l’un d’entre eux confirme le rendez-vous.



Quand les résultats d’analyse sont disponibles, une notification est envoyée sur le smartphone. Le tiers payant est pratiqué et il n’est donc pas demandé d’avance de frais pour les soins remboursés. En revanche, le service LAB2U est facturé 5,80 euros, à payer par PayPal ou carte bancaire sur l’application lors de la demande de rendez-vous.





Une innovation française



LAB2U est une start-up française de m-santé créée par Yves Vignancour, médecin et entrepreneur et Isabelle Piscot, HEC passionnée d’innovations commerciales.

LAB2U a développé une application de mise en relation de patients, infirmiers et laboratoires de biologie médicales pour optimiser l'organisation des prises de sang.



Le service LAB2U est actuellement opérationnel sur Tours et les communes limitrophes, et sera bientôt étendu aux principales métropoles françaises.



Pour télécharger l'application, cliquez ici



Pour télécharger LAB2U infirmiers, cliquez ici



Plus d'informations : www.lab2u.fr





