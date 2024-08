culture



Michel Dutheil a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition



Alika Lindbergh

en présence de l’artiste



Le vendredi 6 octobre 2017

Cocktail à partir de 18h30



Exposition du 7 au 14 octobre 2017 | 10h - 12h / 15h - 19h

Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc 41, Boulevard de la Constitution 4020 - Liège - Belgique

Alika Lindbergh (née Monique Dubois) est née à liège, la nuit du 23 décembre 1929, fille du poète et dramaturge Hubert Dubois, également connue sous le nom de Monique Watteau, écrivaine et peintre, Alika étudiera le dessin et la peinture à l’académie royale des Beaux-Arts, et entrera au conservatoire, afin d’y suivre des cours d’art dramatique. À vingt ans, elle part pour Paris, où elle fréquente l’intelligentzia culturelle auprès de personnalités telles que : André Breton, Louis Pauwels, Orson Wells, Léonor Fini, Mouloudji, Fréderic Labisse, et un grand ami des animaux : Michel Simon.

Alika Lindbergh , fut l’épouse de Bernard Heuvelmans, zoologue de nationalité belge. Elle l’aida à réaliser les illustrations de ses ouvrages, dont : "Sur la piste des bêtes ignorées", considéré comme l’un des plus influents sur les travaux de crypto zoologie.

Entre 1954 et 1962, elle publie sous le nom de Monique Watteau , quatre romans aux titres de tableaux : "La colère végétale", "La nuit aux yeux de bête", "L’Ange à la fourrure" et "Je suis un ténébreux".

Deux hommes joueront un rôle capital dans son cœur : le mythique Yul Brynner avec qui elle vivra une liaison romantique de 1961 à 1967, et le zoologue Scott Lindbergh , fils du plus célèbre des aviateurs, vainqueur de l’Atlantique en 1927, à bord du "Spirit of Saint Louis" : Charles Lindbergh .