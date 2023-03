shopping

L'édition 2023 des Trophées Élu Produit de l’Année révèle les 62 produits innovants qui figurent à son palmarès.



Le concours basé entièrement sur le vote des consommateurs, présente également ses trois premiers lauréats “Élue Marque de l’Année”, partie intégrante du déploiement du premier écosystème de certification consommateurs - citoyens.







Cette année, 62 produits innovants évalués, testés et plébiscités par les consommateurs.

3 marques plébiscitées, nommées “Élue Marque de l’Année”.



Récompenser l’innovation produit - Élu Produit de l’Année



Pour la 36e année consécutive, plus de 15 000 consommateurs français ont testé et évalué de nombreux produits innovants dans le cadre du concours “Élu Produit de l’Année”, ils ont élu 62 produits pour leur caractère innovant et séduisant.



L’institut de recherche indépendant NielsenIQ a mené l’étude et intégré les résultats des tests en situation réelle de consommation réalisés par le fournisseur d’insights treetz.



Au total, 62 produits de marques nationales ont pu se distinguer et sont récompensés pour leurs innovations. Les lauréats du concours peuvent arborer le précieux logo sur leurs produits en point de vente et dans toutes leurs communications tout au long de l’année 2023 pour faire connaître leurs innovations produits aux consommateurs.



Le logo est un atout indéniable pour les lauréats. Ceux-ci profitent du sérieux et de l’indépendance de la méthodologie et du plébiscite des consommateurs pour réaliser jusqu’à 25% d’augmentation des ventes selon les performances observées par le passé.



Philippe Gelder, Président et CEO - Élu Produit de l’Année France et Monde : “Depuis 37 ans maintenant, nous soutenons l’innovation et connectons les consommateurs aux produits nouveaux et innovants. En cette période de mutation du commerce, de dureté dans les négociations, alors que le linéaire prend de la valeur avec la montée en puissance des MDD, il faut des armes efficaces pour convaincre les consommateurs en période d’inflation. Les marques doivent faire valoir leurs atouts de manière visible et forte.”



Des dizaines de marques et de distributeurs ont soumis leurs candidatures au concours Élu Produit de l’Année. Tous les produits de maximum 24 mois de présence sur le marché étaient éligibles.



Les consommateurs sont seuls juges, l’évaluation comprend une enquête de perception auprès d’au moins 500 consommateurs du groupe cible, susceptibles de consommer le produit et évaluent les produits notamment pour leur caractère innovant/nouveau, leur degré d’attractivité et leur propension à générer l’achat.



Les innovations concernent, entre autres, le produit lui-même, la recette, le mode de production ou l’emballage par exemple. L’approche est globale et ingère toutes les variables du marketing mix.



La recherche de satisfaction à l’usage du produit, se réalise via un test du produit en situation réelle de consommation à domicile, auprès d’au moins 120 familles (le consommateur se rend sur le point de vente, achète le produit et le teste à domicile, après quoi il évalue le produit et est remboursé une fois l’évaluation complète du produit validée).



Le dispositif est réalisé sous la direction du cabinet d’études réputé et indépendant Nielsen. L’enquête de satisfaction au travers du test produit est réalisée par treetz, fournisseur d’insights. Tout est consolidé et validé par Nielsen.



Élu Produit de l’Année, à l’avant-poste du marché



L’évolution actuelle nécessite aussi pour les marques de rassurer sur leur démarche globale. C’est dans ce contexte d’incertitudes que les consommateurs recherchent plus que jamais des repères fort, de réassurance et de garantie, sur l’approche globale des marques, pour leur donne leur confiance.



C’est pourquoi Élu Produit de l’Année à introduit un nouveau concours pour les marques, permettant ainsi, de valoriser la dynamique générale d’une marque. Le dispositif repose, tout comme pour Élu Produit de l’Année, sur l’évaluation de consommateurs uniquement et ce au travers d’une étude robuste et globale, administrée et traitée par un institut indépendant - en France NielsenIQ.



Pour cette première année, 3 marques ont été plébiscitées par les consommateurs et inaugure un concours qui ne manquera pas de générer un grand intérêt pour l’édition 2024.

Transavia

Intersport

Bosch

Les lauréats “Élue Marque de l’Année” pourront arborer le logo sur toutes les communications relatives à leur marque, tout au long de l’année 2023 et peuvent, bien entendu, combiner cette reconnaissance avec des produits de leur gamme porteurs du logo “Élu Produit de l’Année” si ceux-ci sont lauréats dans les deux concours. La confiance des consommateurs en une marque est primordiale pour maintenir sa fidélité envers ses produits ou ses services. Cette confiance est intrinsèquement liée à la capacité de la marque à aborder l’avenir et offrir aux consommateurs un monde plus équilibré et durable. Dans cette optique ce concours est porteurs de sens pour les marques.

À propos de Élu produit de l’année



Élu Produit de l’Année, fondé en 1987, est un concept made in France. Actifs dans plus de 40 pays, l’organisation est confrontée à plusieurs millions de consommateurs ce qui lui permet de recueillir de nombreux insights sur l’innovation et la consommation selon les pays et les cultures.