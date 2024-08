social



S.O.S Amitié poursuit sans relâche, depuis plus de 55 ans, sa mission dans la Prévention du Suicide en se dotant de tous les moyens technologiques actuels. Les 44 postes et 55 lignes d'écoute seront interconnectés courant 2017, dans un souci d'amélioration du taux de réponse aux appelants. Au-delà de l’écoute téléphonique, l’association continue de développer l’écoute par messagerie et tchat, écoute qui concerne principalement, les moins de 25 ans.





Relier, Communiquer, Prendre soin en prévention du suicide



L’action de S.O.S Amitié s’inscrit pleinement dans le thème proposé par l’Union Nationale de la Prévention du Suicide (UNPS) à l’occasion de cette 21e JNPS :



Relier : S.O.S Amitié a un rôle de proximité par une écoute attentive et bienveillante auprès des personnes en souffrance psychique. Un constat : l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que plus de 800 000 personnes décèdent par suicide chaque année dans le monde. Cette institution révèle que la relation entre des personnes aux pensées suicidaires ou celles qui ont perdu des êtres chers avec des associations, des institutions, des professionnels est primordiale car elle permet de partager un mal être et de tisser un lien unique pour gérer les émotions. S.O.S Amitié y contribue par le recrutement de bénévoles écoutants ou encore le développement par tchat de l’écoute pour faciliter le dialogue et l’échange.

Communiquer : S.O.S Amitié publie tous les ans un Observatoire des souffrances psychiques, basé sur les statistiques recueillies par ses écoutants lors des échanges téléphoniques, tchat ou internet. Cet observatoire, qui se veut un miroir des inquiétudes et de la souffrance des français, est une des manifestations du rôle social de S.O.S. Amitié. La fédération participe également à l’Observatoire National du Suicide, mis en place par le Ministère de la Santé en 2013.



S.O.S Amitié, mène sans relâche des campagnes d’information auprès de tous les publics, notamment auprès des jeunes. En 2016, S.O.S Amitié a multiplié ses efforts pour faire connaître sa mission, en particulier avec la publication chez l’éditeur Chronique Sociale, du livre "Sortir du Silence" paru en octobre 2016. Ce livre témoignage retrace l’histoire de l’association, qui depuis plus de 55 ans, a su s’adapter aux changements sociétaux. Les partenariats développés avec Facebook et Google permettent de proposer aux personnes qui émettent des idées suicidaires sur les réseaux sociaux de contacter l’association par téléphone ou internet.



Prendre soin : "Un mal, des mots" : Les bénévoles de S.O.S Amitié croient au pouvoir des "mots sur les maux". Ils n’ont ni la prétention, ni la capacité d’être des thérapeutes, mais ils accueillent avec empathie, sans jugement, dans l’anonymat et la confidentialité, la souffrance de leurs concitoyens. L’écoute de la solitude, de l’isolement, de la souffrance psychique et physique, maux qui pourraient amener l’appelant à songer au suicide, a un rôle essentiel dans la prévention du suicide.



La Journée Nationale de la Prévention du Suicide encourage la mobilisation de tous et toutes mais aussi des bénévoles, des politiques, des personnels du secteur sanitaire et social, des collectivités pour écouter, soutenir et accompagner les personnes en souffrance psychique.



Pour s’inscrire à la journée de prévention du suicide, suivre le lien de l’UNPS :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBiIgX8WDe0imKs0kO13x1eLIPYuAzVYe3XrAZnWNKUtRMRA/viewform



S.O.S Amitié France : Les chiffres clés - En France, le suicide est la cause de près de 11 000 décès par an, - Il est la 1ère cause de mortalité chez les 25-34 ans et la 2ème chez les 15-24 ans. - Dans le monde, 800 000 suicides ont été recensés en 2014, soit une personne toutes les 40 secondes (source OMS 2014). - Dans les pays développés, trois fois plus d’hommes que de femmes décèdent par suicide. - S.O.S Amitié reçoit chaque année en France près de 700 000 appels. - En 2015 12 800 appels ont évoqué le suicide, soit 2,4% des appels analysés. Ce chiffre est, depuis 3 ans, en augmentation - 1 600 bénévoles se relaient 365 jours par an, 24h/24. - Les 2 premières causes d’appels sont les souffrances psychiques (42%) et la solitude (38%). - 87 % des appels proviennent de la tranche d’âge dite active (25-65 ans). - 52% des personnes sur le tchat ont moins de 25 ans, 20 % évoquent le suicide, pour seulement 4% des appels téléphoniques. Chaque année, près de 10 500 personnes meurent par suicide, ce qui représente près de trois fois plus que les décès par accidents de la circulation. Entre 176 000 et 200 000 tentatives de suicide sont prises en charge chaque année par les urgences hospitalières.