Les créateurs d’entreprises ont jusqu’au 25 avril 2017 pour publier une vidéo présentant leur projet sur le site www.100jourspourentreprendre.fr et faire le buzz pour générer un maximum de votes. Les 10 lauréats remporteront la "Boîte 100 jours" d’une valeur de 15 000 euros offrant les outils indispensables à la création de leur entreprise : un soutien financier, un accompagnement juridique et comptable, un parrainage, une formation au crowdfunding pour lever des fonds, des espaces de travail…



BNP Paribas soutient les lauréats du concours «100 jours pour entreprendre» tout au long du processus de création de leur entreprise, et leur offre la possibilité d’être accompagnés d’un parrain ou d’une marraine bénévoles (Expert crédit, directeur d’agence, directeur du Groupe). Le WAI - We are Innovation- Paris de BNP Paribas s’associe également, pour la troisième année consécutive, au concours et accueillera le jury qui sélectionnera les 10 lauréats 2017. Rappelons que le WAI Paris et WAI Massy Saclay ont pour vocation d’héberger et d’accélérer les start-up en phase de démarrage commercial tout en bénéficiant du programme d’accompagnement "Innov&Connect".





A propos de la Banque de Détail en France de BNP Paribas



En France, le pôle Banque de Détail compte plus de 28 000 collaborateurs au service de 6.9 millions de clients particuliers, 560 000 clients professionnels et très petites entreprises (TPE), 31 000 entreprises (PME, entreprises de taille intermédiaire (ETI), grandes entreprises) et 73 000 associations. Il est leader sur le marché des Entreprises et de la Banque Privée. Organisé autour de lignes de clientèles spécialisées pour apporter le meilleur accompagnement, il offre une large gamme de produits et services, de la tenue de compte courant jusqu'aux montages les plus experts en matière de financement des entreprises ou de gestion de patrimoine.



Les équipes de la Banque de Détail sont fortement engagées au service de l'économie et de toutes les clientèles qu'elles accueillent au sein de plus de 2 000 agences et dans les 300 pôles d'expertises : Banque Privée, Maisons des Entrepreneurs, Pôles innovation et Centres d'Affaires Entreprises. La Banque de Détail assure également une large présence sur les réseaux sociaux via notamment Facebook, Twitter et Foursquare. Investissant en permanence dans l'innovation et la qualité de service, BNP Paribas a lancé en mai 2013 la première banque digitale nativement conçue pour utilisation sur mobiles : Hello bank!. Cette nouvelle offre de relation clients est venue compléter le dispositif de Banque en ligne (Centres de contacts, Internet, Mobile, Net Agence, Net Crédit et Net Epargne) et les 6 000 automates mis à disposition de ses clients particuliers et professionnels.





A propos de "100 jours pour entreprendre"



Mouvement national lancé en 2012, "100 jours pour entreprendre" vise à développer une véritable communauté de jeunes qui ont le désir ou le projet d’entreprendre. Une manière pour les entreprises partenaires et les entrepreneurs de s’engager concrètement dans la relance de la création d’entreprises. Le mouvement est porté par les réseaux Esprits d’Entreprises, 100 000 entrepreneurs, CroissancePlus, Réseau Entreprendre Paris, Moovjee, le Centre des Jeunes Dirigeants et la CGPME Paris Ile-de-France.

www.100jourspourentreprendre.fr