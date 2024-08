tech







D’abord adopté par l’industrie, la solution du traitement du calcaire Aquabion a ensuite été adaptée pour une utilisation domestique, du studio à l’immeuble résidentiel. "Après près de 20 ans de performances technique, économique et écologique remarquables, le système est cependant encore peu connu du grand public", fait remarquer Cyrille Gerhardt, le directeur général d’Aquabion au Luxembourg, France et Belgique.



Alternative aux adoucisseurs à sel, il pourrait cependant convaincre une clientèle à qui les solutions traditionnelles n’étaient jusqu’alors pas adaptées.



Aquabion est directement installé sur l’arrivée d’eau froide

Le principe d’Aquabion, qui est directement installé sur l’arrivée d’eau froide, est simple : quand l’eau traverse les chambres à tourbillon de l’appareil, un très faible courant électrique, entre 0,7 et 1 volt, est généré par frottement. Ce courant provoque une microélectrolyse qui libère des molécules de zinc de l’anode qui viennent s’agréger autour des molécules de calcium.

Résultat : le calcaire adhérant est transformé en susbstance poudreuse. "Le traitement n’a donc aucune incidence sur les propriétés de l’eau, son pH, sa dureté, et bien sûr sa potabilité", souligne Cyrille Gerhardt. "Des traces dans la salle de bains, il y en aura toujours. Sauf qu’au lieu d’adhérer sur les murs en quelques jours à peine, un simple chiffon humide suffira à les faire disparaître."

Le procédé a en outre un effet curatif sur les canalisations anciennes, le calcaire soluble ayant une légère action abrasive sur les dépôts déjà présents.

Sans consommation d’électricité

Contrairement à de nombreuses autres solutions de traitement du calcaire, Aquabion peut être installé dans de très petits espaces. Efficace jusqu’à une dureté d’eau de 70 degrés français, il n’entraîne aucune consommation d’électricité, ne rejette ni sels ni autres produits chimiques dans l'environnement.





Absence d’entretien pendant 7 à 10 ans

Autre avantage de poids : l’absence d’entretien ou de maintenance pendant une durée généralement comprise entre 7 et 10 ans (la garantie de l’appareil est de 5 ans).



"Dans l'Aquabion se trouvent une anode en zinc de grande pureté et plusieurs corps de tourbillonnement en Nirosta (principe breveté). Ceux-ci se composent d'un nombre de trous calculés de façon précise, qui provoquent des turbulences assez importantes de l'eau et assurent un effet autonettoyant de l'Aquabion", précise ainsi Cyrille Gerhardt.





1 200 à 1 300 euros pour le client final

Le certificat de conformité n’est cependant accordé par Aquabion qu’après contrôle de la conformité de l’installation de l’appareil par un professionnel agréé. Coût de l’opération pour un logement de 5 à 6 habitants : de 1 200 à 1 300 euros.





À propos d’Aquabion



Conçu et breveté en 2002, le système de traitement de l’eau Aquabion a remporté en décembre 2016 le Prix de l’innovation du Enterprise Europe Network. Le corps tubulaire de l'Aquabion, les brides, ainsi que l'ensemble des matériaux et composants non visibles sont sélectionnés dans les règles de l'art et fabriqués en Allemagne, dans la banlieue de Düsseldorf où se trouve le siège de la société.





Devenir un installateur agrée : www.aquabion-distribution.com







Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici