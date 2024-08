entreprises



Qu'est ce qu'est le "VAC" : sécurité des personnes âgées dépendantes

Le système "VAC" (Visualisation et Alertes de Chutes) est un système breveté de détection des chutes et des pertes de conscience des personnes âgées dépendantes. Le système "VAC" avait fait de VA2CS un acteur remarqué dans le domaine de la sécurité des personnes âgées dépendantes. Depuis le 6 juillet 2017, la start-up varoise fondée par Ramzi Larbi passe la vitesse supérieure en ouvrant son capital à Jérôme Arnaud, qui fut jusqu’en février 2017 le PDG du groupe suédois Doro, le leader mondial de la téléphonie adaptée aux personnes âgées.





Silver économie



Désormais à la tête d’une structure de conseil en stratégie, et par ailleurs secrétaire général du comité d’orientation de la filière de la silver économie, Jérôme Arnaud devient également membre du comité de direction de C2S, rebaptisée à cette occasion VA2CS pour "Visual and Automatic Alert Cloud Based System".





Innovation majeure

"La participation de Jérôme Arnaud dans la stratégie de VA2CS nous donne les moyens de notre ambition : devenir le leader de la détection automatique d’incidents liés aux personnes âgées en Europe et aux États-Unis", souligne Ramzi Larbi. À ce titre, Jérôme Arnaud sera notamment en charge du développement commercial de VAC à l’international.



"La solution de détection de chutes VAC est impressionnante d’efficacité, je suis très heureux de contribuer au développement de VA2CS et d'étendre la diffusion de son innovation majeure au service de la sécurité des personnes âgées dépendantes." souligne de son côté Jérôme Arnaud.





À propos de VA2CS



Fondée en 2012 par Ramzi Larbi et basée à Saint-Raphaël dans le Var, la start-up VA2CS, anciennement C2S, conçoit et commercialise le système de détection des chutes et des pertes de conscience des personnes âgées dépendantes "VAC". Commercialisé par Arkea Assistance et Vitaris, "VAC" équipe aujourd’hui plus de 500 chambres d’Ehpad, en Europe et au Canada. VA2CS est en phase de levée de fonds pour financer et assoir son développement à l'international.





À propos de Jérôme Arnaud

Après dix ans d’expérience chez Matra Nortel Communications, Jérôme Arnaud rejoint Doro en 2000 au poste de directeur général en France. L’entreprise suédoise est alors présente surtout dans la téléphone fixe et téléphonie sans fil au standard numérique DECT. Propulsé en 2007 au poste de PDG, il la transforme en la recentrant sur les mobiles pour seniors. Une activité qui représente aujourd’hui 80% du chiffre d’affaires total de 200 millions d’euros en 2015.

