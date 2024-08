tech

Référence en matière d’audiovisuel avec ses nombreuses chaînes, la musique fait partie de l’ADN de TRACE. Cette passion pour l’univers musical se retranscrit dans le T-One grâce à l’intégration de la technologie Bluetooth Multiplay. Une fonction qui permet à l'utilisateur de connecter jusqu'à 4 enceintes ou casques simultanément pour créer et partager sa musique avec ceux qui l'entourent.





Design Premium



Résultats d’un an de travail collaboratif entre les équipes de DANEW et celle de TRACE, le T-One offre un design unique. Son dos propose un effet brillant, et le dégradé jaune-orangé de la coque varie en fonction de l’éclairage. Les bords du téléphone offrent quant à eux un effet noir chromé qui lui donne cette une allure premium.





Performances



Le T-One met l’accent sur la performance. Capteur d’empreinte digitale et module double caméra dont un de 13Mpx au dos. La face avant est équipée d’un capteur de 8Mpx et d’un flash pour ne jamais rater vos selfies. Le T-One dispose de la dernière version d’Android™ 8.1 baptisé Oréo™. Grâce à ses 2 Go de RAM, l'utilisateur pourra jongler entre ses applications favorites avec fluidité. Le téléphone dispose d’un stockage de 32 Go qu'il est possible d'étendre jusqu’à 256 Go avec son port Micro SD. Compatible avec les réseaux 4G, il est débloqué tout opérateur et dispose de deux ports nano sim.

DANEW et TRACE, un partenariat exemplaire



TRACE propose des contenus multimédias premium liés à la musique et au divertissement afro-urbains. Le T-One est le fruit de la rencontre des équipes de TRACE et de DANEW qui partagent la même passion pour les smartphones de grande qualité à des prix ultra compétitifs.



"Nous sommes très heureux de ce premier partenariat avec DANEW. Dans l’univers des smartphones, le T-One offre une véritable révolution dans l'écoute et le design. Il est le seul smartphone à proposer une expérience musicale d'une telle richesse et qualité. Son style, ses fonctions et son prix répondent parfaitement aux attentes des fans de TRACE en Afrique et dans le monde" déclare Olivier Laouchez, co-fondateur et PDG de TRACE.



"Toute l’équipe de DANEW a été emballée par le projet dès les premières minutes. Nous avons développé en collaboration avec les équipes de TRACE un produit absolument fantastique, beau, léger, performant et avec une exclusivité mondiale. Ce sont tous les éléments de notre ADN, nos produits se doivent d’être beaux, innovants, uniques. Nous nous sommes surpassés", déclare Renaud Amiel, Président de DANEW.





Informations et tarif

Prix public conseillé : 149€



Le pack de lancement T-One :

- Un smartphone T-One

- Des écouteurs intra-auriculaires



Offerts et inclus dans le pack :

- Un protège écran en verre trempé

- Un abonnement de 6 mois en illimité au service de streaming Trace Play



Distribution : en France et en Afrique





Pour accéder à la banque d'images, cliquez ici



Pour téléchargez le dossier de presse, cliquez ici

Plus d'informations sur le T-ONE, cliquez ici





À propos de TRACE



Lancée en 2003 après l’acquisition du magazine éponyme, TRACE est une marque et un groupe international de médias spécialisés dans la musique et le divertissement afro-urbains. A travers ses 24 chaînes localisées, ses radios FM, ses contenus, ses événements, et ses services digitaux et mobiles, TRACE touche une audience multiculturelle de plus de 200 millions de personnes dans plus de 180 pays.



Pour en savoir plus : www.trace.company





À propos de DANEW



Créée en 2006, DANEW fabrique et commercialise une large gamme de produits high-tech dédiés à la mobilité (Tablettes tactiles, Smartphones, GPS, casques et oreillettes Bluetooth, kits mains-libres, mini-enceintes,…). Depuis 2017, Danew distribue ses produits en Afrique de l’Ouest avec une présence forte en Côte d’Ivoire, via sa branche locale DANEW CI et dans d’autres pays comme le Mali et le Sénégal. Qualité, design, innovation et prix sont les maîtres mots de DANEW.



Pour en savoir plus : www.danew.fr