culture

Fonctionnement



La carte Artscène’Diff est scindée en deux types de recherche : une recherche par nom et une recherche par territoire, les deux intégrant une sélection par date ou période et par genre artistique.



Dans la recherche par nom, une balise identifie le spectacle recherché et permet d’obtenir en un clin d’œil les premières informations indispensables : titre du spectacle, genre artistique, lieu de représentation, date. Et aussi l’origine du spectacle (départements, régions, pays…), indication d’attractivité majeure pour les professionnels dans leur prospective de programmation.

Connectivité directe entre la carte et les services du portail artsdelascène.fr

L’interactivité s’exerce aussi par une connectivité directe entre la carte et les services du portail artsdelascène.fr. En cliquant sur l’image du spectacle dans la balise ou la fiche, l’utilisateur accède directement au "site-spectacle" du projet artistique concerné et publié sur le portail. Il obtient ainsi des informations détaillées à la fois sur l’univers artistique du projet, sa genèse, son parcours et de tous les éléments de la production : photos, vidéos, son, prix de cession, fiche technique, dossier de presse, conditions de tournée…



Les contenus des "site-spectacle" sont gérés directement par les artistes eux-mêmes, garantissant la fiabilité des données.





Tarifs



En tant que simple utilisateur, il suffit d’ouvrir un compte gratuit pour accéder à la carte. L'accès au référencement ainsi qu'à tous les services du portail pour les artistes est facturé sous forme d'un abonnement annuel de 89 € TTC (ou 9 € TTC par mois).



Le service est gratuit pour les programmateurs, qui peuvent cependant contribuer librement à soutenir le projet, conformément à l’esprit du concept, qui veut que l’utilisateur lui-même fixe la valeur du service.









A propos de artsdelascène



Le portail artsdelascène.fr a été créé en 2015 par Bruno Graziana, professionnel reconnu de la filière culturelle du spectacle vivant. Il favorise la rencontre entre les projets artistiques et les acteurs de la diffusion scénique par le développement de nombreuses fonctionnalités numériques en phase aux pratiques-métiers, la carte Artscène’Diff en étant le dernier exemple concret. En communiquant dans un environnement dédié, les acteurs de la filière optimisent leur information, leur visibilité et développent les échanges professionnels.



Le portail est aussi un acteur engagé, mutualiste et solidaire, par l’animation d’un fonds d’aide à la création et la diffusion : le Fonds Artscène.



Plus d’informations : www.artsdelascene.fr