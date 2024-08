tourisme



45 étudiants sélectionnés

Le processus de sélection des étudiants a débuté dès la rentrée universitaire. La première étape s’est déroulée en septembre avec une présentation de la fête et de ses coulisses par le club des partenaires afin que les étudiants puissent visualiser les attendus et réfléchir à leur engagement.



En octobre, les étudiants motivés par cette expérience pédago-terrain ont dû se présenter devant un comité de sélection pour exprimer leur motivation et leur volonté de s’engager dans ce dispositif.

Depuis novembre, ceux-ci suivent un parcours de formation spécifique animé conjointement par les professionnels de la ville de Lyon et les intervenants de l’Ecole. Au programme, briefing et présentation des artistes, de leurs œuvres, des parcours de déambulation et du patrimoine.



Dans l’esprit d’immersion chère à l’école de tourisme IEFT, ces 45 étudiants se voient ainsi confier durant les 4 jours de la fête, les déambulations privées de près de 1000 personnes. Ils partiront du village lumière de la CCI de Lyon dès le 7 décembre.



Ces expériences sur le terrain permettent aux étudiants de l’IEFT de renforcer leurs aptitudes personnelles et professionnelles. Celles-ci seront incontournables pour répondre aux besoins métiers de l’industrie touristique en pleine mutation.





A propos de l’IEFT : Deux Campus à Paris et Lyon

Depuis sa création, l’IEFT (BAC+2 à BAC+5 - DU) contribue activement au rayonnement de la filière touristique. La vocation de l’IEFT est de préparer les étudiants à devenir des acteurs majeurs de cet écosystème par nature international, multiculturel et évolutif.