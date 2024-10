sante

Une jeune femme souffrant de surpoids depuis son enfance vit une journée ordinaire dans la peau d’une obèse. Moqueries, préjugés, discriminations, conseils faciles, incompréhension sont son lot quotidien. Mais aujourd’hui est une journée particulièrement difficile… Comment

trouvera-t-elle la force d’aller contre les préjugés ?





www.youtube.com/watch?v=H-qIO61EQ4U&=&t=3s



Alors que l’obésité en France est estimée à 15% et que 1,4 milliards de personnes en souffrent dans le monde, la grossophobie est toujours présente. De nombreuses idées fausses et préjugés circulent autour de cette maladie qu’est l’obésité, conduisant à une certaine forme de rejet voir de maltraitance des obèses. Cette oppression que subissent les personnes obèses, en France et dans de nombreux pays dans le monde se manifeste sous forme de moqueries, insultes, parfois violences physiques qui sont le quotidien de celles-ci. Ces personnes, de tous âges et de tous genres, souffrent depuis trop longtemps en silence. Mais les consciences évoluent doucement, les victimes de cette discrimination en parlent de plus en plus. Tout comme ce film qui veut sensibiliser le public sur ce sujet.



‘’GROSSE’’ relate l’enfance d’une femme, puis son parcours de jeune adulte : entre moqueries écolières, regard parental malveillant et violences médicales. Cette fiction est inspirée de témoignages de vraies victimes au sein du groupe de parole de l’association "Obèses Anonymes".





A l’occasion de l’inauguration de la société FEDMIND qui se tiendra le jeudi 20 décembre 2018 à Orléans, "GROSSE" sera diffusée en avant-première avant sa sortie officielle sur les réseaux le lendemain, vendredi 21 décembre 2018. Cette soirée sera l’occasion de présenter les nombreux acteurs autour du projet et d’entamer le débat sur le sujet de la grossophobie et de l’obésité.





Infos et réservations : http://bit.ly/projectiongrosse





Solution digitale d’accompagnement et de prévention de l’obésité. Plateforme en ligne de soutien vidéo sur les volets motivation, mental, nutrition et activité physique adaptée pour les personnes en surpoids. En partenariat avec le milieu hospitalier et de la recherche paramédicale, FEDMIND est le premier programme issu de techniques utilisées dans le traitement des addictions comportementales et en clinique de l’obésité, entièrement conçu pour les personnes en surpoids important.



Parce que le mental et la motivation comptent, parce qu’il est aussi important de travailler sur les causes, parce que nous croyons que la confiance en soi, le bien-être, l’acceptation sont des étapes essentielles pour une meilleure prise en charge, parce que nous voulons lutter contre les stéréotypes, la grossophobie, les idées reçues, plus qu’un outil, nous avons créé un mouvement.



Plus d'informations : www.fedmind.com