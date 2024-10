"Light" propose une réflexion inspirante sur les chemins non rectilignes de la progression personnelle et spirituelle au travers de la découverte d’un mystérieux carnet de notes intitulé "LIGHT".

Ce carnet relate un parcours de vie insolite, celui d’Auguste Valdegrace né à la fin du XIXe siècle.

Résumé Sur son lit d’hôpital, Bernard pense vivre ses derniers moments lorsqu’il confie à Jean, son petit-fils, un mystérieux carnet de notes contenant le journal personnel d’Auguste Valdegrace. Né à la fin du XIXe siècle, successivement marin, voyageur et brillant chef d’entreprise ayant fait fortune aux États-Unis, Auguste n’est autre que le grand-oncle de Bernard. Comme son grand-père avant lui, Jean sera profondément marqué par le récit inspirant de la vie de ce parent dont ils ignoraient tout et qui vient leur offrir de manière posthume les précieux enseignements tirés de son parcours hors du commun. LIGHT nous plonge avec délectation dans une aventure, intérieure d’abord, qui nous interpelle sur les interrogations parfois douloureuses de l’existence, ses étapes et sa richesse, mais aussi sur la transmission entre générations.

Comment rebondir à chaque fois que la vie nous met à l’épreuve et comprendre ce qu’il y a à en apprendre ?

Comment rencontrer le meilleur en soi à travers l’expérience parfois bouleversante du voyage et des rencontres ?

Comment vivre pleinement en écoutant sa nature profonde et en relevant des défis ?

Il offre au lecteur des axes de réflexion dans sa quête d’équilibre et de réalisation et aborde des questions existentielles en évitant l'écueil de la mièvrerie :

A propos de l'auteur

Eric HUBLER est conférencier, formateur, auteur et conseil de dirigeants. Spécialiste du leadership, il a fondé la société Altamira Développement en 2005 et créé la méthode Aïkido Management® pour accompagner les personnes et les organisations dans le développement de leur leadership ( www.erichubler.com ).