Le nombre grandissant de consultations de sophrologie pour les problèmes de sommeil, pour les enfants, les adolescents, les adultes et les seniors atteste du rôle complémentaire de la méthode pour accompagner les traitements contre les problèmes d’endormissement, de réveils nocturnes, de réveils précoces, de mauvaise qualité du sommeil.



Reconnue, pour son efficacité par de nombreux médecins et centres du sommeil, la sophrologie apporte une réponse comportementale, un substitut aux traitements allopathiques quand cela est possible, et aide à sevrer les patients de traitements médicamenteux. Le sophrologue est aujourd’hui un véritable partenaire des médecins généralistes et des acteurs spécialisés sur les troubles du sommeil.



Relaxation, respiration, concentration, visualisation, méditation sont les outils au service du sophrologue qui prend en charge les personnes de manière globale, en prenant en compte les symptômes physiques, émotionnels et psychiques.



La force de la sophrologie réside ainsi sur la combinaison de ses outils pour agir de manière globale sur les paramètres physiologiques :

- le système neuromusculaire

- le système nerveux autonome

- les ondes cérébrales

- les neurotransmetteurs

Et sur les paramètres comportementaux mobilisant la plasticité neuronale et les facultés cognitives :

- l’hygiène du sommeil,

- les synchroniseurs du rythme circadien,

- le stress,

- les pensées parasites et obsédantes

- les émotions.

Sarah Hassine, porte-parole du Syndicat des Sophrologues Professionnels déclare : "Le SSP désire renforcer les liens de la sophrologie avec les médecins spécialisés dans le traitement des pathologies du sommeil, liens qui existent et ne demandent qu'à être développés dans l'intérêt des patients".





A propos du Syndicat des Sophrologues Professionnels



Créé en 2003, le Syndicat des Sophrologues Professionnels est le syndicat historique de la profession et est indépendant. Il veille au respect de son code de déontologie, luttant contre toute dérive au sein de ses adhérents et plus généralement contre tout ce qui peut nuire, porter atteinte ou préjudice à l'honneur de la profession ou à ses intérêts moraux.



Interlocuteur des pouvoirs publics, membre actif de l’UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) , de l’U2P (Union des Entreprises de Proximités), et administrateur au FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professions Libérales), il œuvre à une meilleure connaissance de la profession, tout en participant activement à son organisation et à son évolution.



Plus d'informations : www.syndicat-sophrologues.fr