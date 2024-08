culture



"Une Ange Américaine" de la psychiatre Chiufang Hwang relate l'histoire vraie d'une fille d'immigré arrivée à l’âge de 3 ans aux États-Unis, depuis Taiwan, son pays d’origine, et qui poursuit son rêve américain, au mépris des clichés, repoussant sans cesse ses limites. Sans rien cacher des obstacles auxquels elle a dû faire face, comme ceux qui se présentent toujours à elle, l'auteure livre un récit inspirant, un témoignage personnel, parfois douloureux mais toujours obstinément optimiste.





Le livre



En 1999, Chiufang Hwang se présentée aux auditions des Dallas Cowboys Cheerleaders sur un coup de tête... et ce fut une révélation.



"Ce jour-là, au Texas Stadium, j'ai réalisé à quel point être la fille aînée d'immigrés taïwanais m'avait privé d'une grande partie de mon enfance et des joies des années lycée et universitaires. Là, je me sentais à la fois spéciale et reconnue. Enfin. J'avais 34 ans et je me sentais adolescente, bien plus que lorsque j'en étais vraiment une".



Depuis, Chiufang a participé plus de dix fois à ces auditions et en est même devenue un des piliers. L'esprit de compétition, le plaisir de repousser ses limites et de partager des moments d'intense camaraderie avec toutes les candidates en recherche d'un moment de gloire, toutes ces motivations poussent Chiufang à suivre une stricte discipline d'entraînement pour retenter sa chance presque tous les ans.



Cette discipline s'est même transformée en combat lorsqu'on lui a disgnostiqué en 2012 une polyarthrite rhumatoïde des pieds et des mains. Elle continue pourtant à s'entraîner, en luttant quotidiennement contre la douleur. Au-delà de son désir personnel, elle espère maintenant pouvoir inspirer les femmes de tous âges à poursuivre leurs rêves, aussi impossibles que ceux-ci puissent sembler.



Mêlant tout à la fois humour, gravité et une étonnante sincérité, Une Ange Américaine nous fait découvrir le point de vue unique de Chiufang Hwang sur la culture américaine, celle qu'elle a adoptée de toute son âme.



"Peut-être que le simple fait de voir une psychiatre sino-américaine de 50 ans - qui n'a toujours pas vu un seul match de football américain - tenter de devenir une Pom-Pom Girl de la glorieuse NFL (National Football League) les incitera à se dire : Et pourquoi pas moi ?"





A propos de l’auteure



Chef de clinique à Dallas, Texas, Dr. Chiufang Hwang est née à Taiwan, mais très jeune se retrouve propulsée dans la culture américaine quand son père amène la famille aux États-Unis pour poursuivre des études. Elle s’intègre, fait ses études, devient médecin… c’est le rêve américain. Mais son propre rêve américain est ailleurs : c’est celui de dépasser ses limites. #DoctorNeverQuits





