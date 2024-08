entreprises



Créé à Rennes en 2005, le Groupe Néo-Soft compte aujourd’hui 1 100 collaborateurs, répartis dans 13 agences en France et 1 agence à Tunis. Après l’achat de la société parisienne ProxIT (50 collaborateurs) à la rentrée, elle poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de la société lilloise AFG (140 collaborateurs dont 20 rattachés à un pôle parisien).



"Créée en 2000, AFG possède de fortes similitudes avec Néo-Soft en termes de métiers, de clients et modes d’intervention", explique Soïg Le Bruchec, Président de Néo-Soft, "cette acquisition nous permet de diversifier notre offre, et de répondre aux sollicitations actuelles de nos référencements ainsi que d’élargir notre portefeuille client".





Création de nouvelles offres



Suite au rachat cet été de COGITAL qui a permis au groupe de promouvoir son expertise en sécurité, Néo-Soft confirme sa stratégie de développer des offres spécialisées.



ProxIT permet à Néo-Soft d’une part de consolider sa présence chez des grands comptes communs Banque Finance Assurance, et également de structurer son offre Infrastructure, Production, Support.



AFG dispose d’un Skill Center spécialisé "retail" avec trois offres spécifiques relatives au e-commerce/omnicanal, à la digitalisation des processus de vente et au PLM (cycle de vie du produit).



"L’intégration de ces 3 acquisitions s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe - objectif 1500 collaborateurs fin 2020 - avec la volonté de conserver un management de proximité, tout en offrant de nouveaux challenges technologiques à nos consultants", souligne Soïg Le Bruchec.





À propos de Néo-Soft :



Le Groupe Néo-Soft, est une ESN indépendante dont les domaines d’expertise sont :



- Le conseil et gestion de projet

- La MOE/développement applicatif

- L’ingénierie infrastructure

- La sécurité