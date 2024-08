culture



La cotation 2.0



Rendre l’art plus accessible tel est le credo d’i-CAC. Jusque là réservée à quelques initiés, la cotation artistique trouve ici une nouvelle expression. Les amateurs d’art disposent désormais d’un outil simple et concret pour estimer la valeur d’un tableau.



"Mon objectif en créant i-CAC était de permettre au grand public de pouvoir plus facilement estimer la valeur d’une œuvre qu’ils peuvent avoir entre les mains", explique Michel-Charles de Gaudi, Président d’I-CAC, "Au delà de cet aspect très pratique, je suis ravi qu’i-CAC permette à des artistes peintres contemporains parfois méconnus de faire découvrir et reconnaître leur talent".



De plus en plus, les amateurs d’art et les artistes se réfèrent en effet à internet pour obtenir toutes les informations dont ils ont besoin. Expositions, salons, biographies, œuvres, indices de cotation… Le numérique offre cette belle opportunité de connaître davantage les artistes.



En plus des amateurs d’art, le site web i-CAC séduit aussi les acteurs du marché de l’Art : galeristes, commissaires-priseurs, critiques d’art, collectionneurs ou bien encore mécènes. Véritable vitrine numérique, i-CAC offre de nouvelles perspectives aux artistes ainsi qu’une belle exposition sur le web.





De nombreux artistes conquis par cette innovation



Plus de 500 artistes ont déjà validé leur certification parmi lesquels on retrouve les grandes signatures de l’art contemporain français.



Avec i-CAC, les artistes peuvent se situer parmi la profession. Grâce à cet indice, ils se situent facilement sur une échelle de valeurs et cette référence de qualité indique clairement sa position au public averti. La certification i-CAC leur assure également une promotion auprès des instances nationales et internationales dans le domaine artistique.



La cotation i-CAC est réservée pour le moment aux artistes peintres français mais son champ devrait être prochainement étendu aux artistes étrangers ainsi qu’à d’autres domaines artistiques.





