Des technologies astucieuses qui résolvent de vrais problèmes dans votre jardin 

Francois Marsteau CEO 24presse Professionnel des relations presse depuis 2010 PR alumni of fordham university

Certains jours, je ne peux pas m’empêcher de me sentir comme Sisyphe. Je me pousse au-delà de ma zone de confort, seulement pour voir mes progrès s’effondrer sous leur propre poids écrasant. Il est difficile de se soucier de quoi que ce soit quand on est complètement à bout, mais, aussi cliché et prétentieux que cela puisse paraître, le temps guérit toutes les blessures. Si vous êtes comme moi, vous cherchez toujours des moyens de vous faciliter la vie. Vous ne pouviez pas mieux tomber, ici et maintenant, parce que je vais vous présenter les x gadgets à acheter ce printemps pour réveiller votre main verte.

Cherchez une caméra de surveillance qui ne nécessite pas de câblage pour l’installation

Il ne s’agit pas de jouer au détective ni d’être un parent hyperprotecteur. Une caméra vous aide à résoudre les petits mystères de la vie. Les ratons laveurs sont actifs entre le crépuscule et l’aube, et leurs habitudes consistent notamment à chercher de la nourriture et à explorer de nouveaux endroits. Ces adorables petites boules de poils peuvent ravager vos plates-bandes, et, pour dissuader les intrus, vous avez besoin d’un ensemble de stratégies, car ils sont rusés, puissants et très adaptables. Si vous aimez l’idée d’une surveillance constante, une caméra solaire sans installation compliquée pourrait vraiment vous être utile.

Les panneaux photovoltaïques transforment la lumière du soleil en électricité pour charger les batteries intégrées. Un champ de vision plus large est toujours préférable, mais la vision nocturne et l’activation par mouvement sont indispensables ; votre caméra ne sera pas efficace si les seules images enregistrées sont granuleuses et illisibles. En matière de stockage, vous avez deux options : le stockage dans le cloud, qui envoie les vidéos vers un serveur où elles sont généralement chiffrées, et le stockage local, qui repose sur un matériel comme une carte microSD.

Réglez-le et… oubliez-le ! Un robot tondeuse garde votre pelouse sous contrôle

Non seulement l’entretien de la pelouse est éprouvant, mais il est aussi mauvais pour la biodiversité ; pensez donc à réduire la fréquence de tonte si vous voulez faire la différence et aider les abeilles, ainsi que les autres pollinisateurs. Même si vous suivez la tendance paresseuse, cela ne veut pas dire que vous devez laisser votre jardin devenir 100 % sauvage. Gardez les bordures impeccables, assurez-vous que les chemins sont dégagés et faciles à emprunter, et cultivez un environnement où le désordre ne réclame jamais votre attention. Une semaine de travail de 40 heures ne vous laisse pas beaucoup de temps libre, n’est-ce pas ? Si vous devez parfois voyager pour ce travail, procurez-vous un robot tondeuse sans fil périphérique, car il ne sert à rien de continuer à essayer de dépasser votre dernier effort.

Comme votre assistant tond jour et nuit et ne coupe qu’un tout petit peu à chaque passage, les plantes apprennent à fleurir bas, ce qui vous permet d’empêcher les fleurs de devenir trop grandes. Chaque jour est une nouvelle aventure : peut-être s’agit-il de conquérir une taupinière ou de tester sa ténacité sur une pente glissante. Ces dernières années, la technologie a progressé à une vitesse fulgurante, mais la quantité de tâches ménagères n’a pas diminué. Un robot tondeuse ne souffre pas d’une baisse de puissance après avoir été utilisé pendant un certain temps et, selon le modèle, il s’amortit en plus ou moins un an.

Un capteur Bluetooth vous indique la quantité d’eau présente dans le sol

Il y a de fortes chances que vous arrosiez trop ou trop peu vos plantes, et trouver le bon équilibre est difficile, mais pas impossible. Un humidimètre vous indique ce qui se passe en profondeur dans le sol, afin d’éviter des problèmes comme la moisissure, qui ne causera pas de dommages à long terme à votre pelouse, mais n’est pas agréable à voir. Tout comme un robot tondeuse, il peut être contrôlé avec une application. Vous aurez une image claire de ce qui se passe chez vous. Prévenez votre famille à l’avance pour qu’elle soit prête au cas où. L’application intégrée propose des instructions pour les plantes favorites de la maison, comme le lierre, l’aloe vera, le ficus, etc., afin de garantir qu’elles se développent comme elles le devraient.

Observez la nature de près en installant une mangeoire à oiseaux

Les arbres. Les oiseaux. Les insectes. Les fleurs. Les rochers. Ils font tous partie du vaste réseau de la nature, dont l’avenir dépend de notre capacité à vivre en harmonie. Je me demandais sans cesse si nous pourrions un jour mettre fin à la crise mondiale. Pas seuls, en tout cas. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui se passe plus près de chez soi. Passez du temps dehors pour vous vider l’esprit et trouver la paix intérieure, comme après une bonne nuit de sommeil, si difficile à obtenir de nos jours. Au final, la contribution la plus précieuse consiste à agir pour protéger la faune.

Quelques millions de Français font la même chose, attirés par le plaisir de voir de près la bergeronnette grise, le chardonneret, le merle ou la mésange, juste devant leurs fenêtres. Fournir de la nourriture pendant les périodes maigres peut aider les adultes à survivre aux jours froids de l’hiver et les oisillons à prospérer au printemps. Rien ne prouve que vos amis à plumes en deviendront dépendants. Procurez-vous un dispositif à piles ou solaire qui peut être programmé pour distribuer des graines de tournesol, du millet, des cacahuètes et bien plus encore ; les oiseaux apprendront l’horaire et se présenteront juste à temps.

Transformez vos ensembles LEGO en pots de fleurs colorés et attachants

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, ces briques de construction ont défini notre enfance, une époque où les jouets n’étaient pas connectés au WiFi. Et j’ose dire que nous n’aurions pas voulu qu’il en soit autrement. Si vous aimez LEGO, construisez vos propres jardinières et faites pousser des légumes, des fleurs ou des arbustes dans votre jardin. Vous pouvez utiliser toutes les briques que vous trouvez. Expérimenter avec les formes et les designs est un processus amusant, et si vous échouez, eh bien, voyez cela comme une occasion d’apprendre. Si vous n’avez pas d’enfants qui jouent encore aux LEGO, on en trouve en vente en ligne. D’autres détaillants pourraient en recevoir dans les mois à venir.

C’est terminé, tout le monde. Nous pouvons rentrer maintenant

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, merci de m’avoir supporté, je sais que je suis agaçant. Évidemment, cette liste n’est pas exhaustive. Et c’est en fait une bonne chose. La suite dépend de vous ; vous devez donc y consacrer un peu de réflexion et d’effort pour réduire les frictions.