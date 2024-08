economie









600 00 VISITEURS ATTENDUS

Pour sa nouvelle édition 2019 le Salon - qui accueille chaque année plus de 600 000 visiteurs - propose de mettre en lumière la richesse et la diversité des parcours humains à travers un thème qui célèbre celles et ceux qui, au quotidien œuvrent dans cet univers : "L’agriculture : des femmes, des hommes, des talents".



PLANETE AGRICULTURE

S’il est une plateforme pour toutes les filières agricoles françaises, le Salon est également le point de rencontre privilégié de toutes celles et ceux qui forment la "Planète Agriculture". Les principaux leaders et influenceurs du monde agricole s’y retrouvent pour échanger sur l’agriculture de demain. Les professionnels aux profils variés s’y rejoignent pour apprendre, s’informer, partager entre eux, mais aussi avec le grand public et avec les politiques, les institutionnels locaux, régionaux et nationaux.





Chiffres clefs

60

visites officielles 101

délégations 69

pays représentés 1 000

exposants 33 000

visiteurs professionnels 600 000

visitateurs





LE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE, PÔLE D’ATTRACTIVITÉ MAJEUR



Vitrine de la variété inouïe de l’agriculture française et de la richesse des savoir-faire de ses producteurs engagés dans l’excellence, le Concours Général Agricole est un moment unique pour les professionnels qui, en l’espace de neuf jours, exposent et admirent les meilleurs animaux reproducteurs et produits issus du terroir français.

Le Concours Général Agricole et ses prestigieuses finales nationales représentent ainsi pour ces visiteurs professionnels en quête d’excellence une opportunité de mise en valeur inégalée, et pour les producteurs et éleveurs, une reconnaissance et un puissant levier de motivation et développement commercial pour leurs activités.

Concours Général Agricole des Animaux

Concours Général Agricole des Vins

Concours Général Agricole des Produits

Concours Général Agricole des Jeunes Professionnels

Concours Général Agricole Pratiques agro-écologiques



DES SERVICES DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX DU SECTEUR AGRICOLE

Afin d’accompagner au mieux ses visiteurs professionnels, le Salon International de l’Agriculture leur propose un e-badge dédié leur permettant de bénéficier d’avantages supplémentaires :

• Un accueil VIP avec :

- Une entrée dédiée porte V pour plus de confort et de rapidité

- L’accès aux 2 Clubs Agri’Pro (Pavillons 1 et 4) pour profiter du vestiaire gratuit, d’un moment de détente et d’un espace privatif pour organiser leurs RDV pro

- La possibilité d’un accueil de groupes pour une présentation personnalisée du Salon

• Des places privilégiées dans les tribunes des rings pour assister au Concours Général Agricole

Et afin de faciliter leur venue, le Salon International de l’Agriculture met à disposition des visiteurs professionnels internationaux un espace dédié sur lequel ils pourront effectuer leur demande de lettre d’aide à l’obtention d’un visa. Ils pourront également profiter de réductions de transport sur le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings avec le code 33948AF valable pour un transport du 18/02/2019 au 08/03/2019.



Badge accès - tarif :



En vente uniquement sur www.salon-agriculture.com : • E-badge professionnel 1 jour : 14€ TTC

• Nouveau : E-badge professionnel 2 jours : 28€ TTC





À PROPOS DU CENECA ET DE COMEXPOSIUM







Le Centre National des Expositions et Concours Agricoles, est une Société d’Economie Mixte constituée des grandes interprofessions agricoles françaises, banques et institutions du secteur. Le CENECA est propriétaire du Salon International de l’Agriculture et du Salon du Cheval de Paris. Il est par ailleurs copropriétaire du CGA avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.







Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant de nombreux secteurs d’activité comme l'agriculture, la construction, la mode, le retail, la santé, les loisirs, l’immobilier, la distribution, la sécurité, l’éducation, le tourisme et les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium dispose d'un réseau commercial et de collaborateurs présents dans 22 pays.



Comexposium se positionne comme un créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.

Plus d'information : www.comexposium.fr







www.salon-agriculture.com



