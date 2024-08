emploi







Ce cursus inédit accueillera 16 participants pour 2 ans. Ceux-ci partageront leurs temps entre l’agence à laquelle ils seront affectés et les enseignements académiques et pratiques sur le Campus de l’IEFT (Lyon 9).



Bien que l’industrie du tourisme soit l’une des plus dynamiques en France (7.5% PIB), elle est néanmoins méconnue et peu mise en avant par les influenceurs (orientation, emploi, métiers ..) auprès du grand public. Il y a ainsi des conséquences sur certains métiers spécifiques pour lesquels il existe des difficultés à trouver des candidats.



Aussi, l’ambition affichée par les dirigeants d’Ailleurs Voyage et de l’IEFT est assez clair : "Permettre un recrutement durable de collaborateurs bien formés, dotés des aptitudes personnelles et professionnelles incontournables pour répondre aux besoins de ces métiers spécifiques."



Pour ce faire, l’IEFT, reconnue pour la pertinence de ses formations, déploiera une organisation pédagogique personnalisée, adaptée aux réalités d’Ailleurs voyage et ses attentes. Cette synergie renforcera l’acquisition des compétences pour les participants.



Ce dispositif a été réalisé de concert avec Pôle Emploi, Agefos et Genipluri s’adressant ainsi à des demandeurs d’emploi. La forte diversité des 16 profils retenus (H-F de 19 à 35 ans avec ou sans expérience) après les sélections favorisera l’esprit d’ouverture, l’agilité et le travail collaboratif indispensables pour réussir dans ce secteur. D’autres projets sont également à l’étude.





A propos d'Ailleurs Voyage



Créé en 1968 par la famille Abitbol, le Groupe Marietton Developpement à travers ses marques OL Voyage, Selectour, Carrefour Voyage, Auchan Voyage, Havas, Ailleurs, déploie ses activités autour de 5 familles de métiers différents du voyage et du tourisme.



Boosté par une stratégie de croissance externe sélective (dont l’acquisition de Auchan Voyage, Havas Voyage, Fram Affaires…), le groupe qui emploie 1300 collaborateurs pèse désormais 1 250 M€ avec +de 450 agences.



Thibaut Aufort est le Directeur Général du groupe Ailleurs Voyage depuis 2013.





A propos de l'IEFT

Depuis sa création, l’IEFT [BAC+2 à BAC+5 - DU] contribue activement au rayonnement de la filière touristique. La vocation de l’IEFT est de préparer les étudiants à devenir des acteurs majeurs de cet écosystème par nature international, multiculturel et évolutif.