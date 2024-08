sante





Premier laboratoire français de médecine régénérative vétérinaire

Vetbiobank, premier laboratoire français de médecine régénérative vétérinaire, qui a ouvert une nouvelle approche thérapeutique en matière de traitement de l’arthrose du chien basée surl’injection de cellules souches néonatales, signe un accord de partenariat industriel avec l’une des plus importantes multinationales de la santé animale.



Cet accord accroît sa capacité de production et lui permet d'engager une démarche de qualification en vue d’une autorisation réglementaire. Une première en Europe pour un produit de thérapie cellulaire vétérinaire.





Validation clinique en 2017



"Déployée à partir de 2011 dans le domaine équin, l’approche thérapeutique innovante de Vetbiobank a fait la preuve de son succès, explique Nadia Plantier, la directrice générale ventes et marketing de la société. En publiant en juin 2017 la première étude clinique sur l’utilisation des cellules souches néonatales chez le chien, nous avons établi la preuve de concept médical de notre thérapie CANIPREN®-Joint dans le domaine de l'arthrose canine. Très remarquée par la profession, cette étude nous conduit aujourd’hui à signer ce nouveau partenariat industriel."





Pathologies inflammatoires chroniques



"L’injection de ce type de cellules pour traiter les différentes affections inflammatoires chroniques est aujourd’hui une véritable alternative aux anti-inflammatoires qui présentent des effets secondaires et des contraintes d’observance, souligne de son côté le Dr Stéphane Maddens, spécialiste en thérapie cellulaire et tissulaire humaine et fondateur de la société. Comme en médecine humaine, les propriétaires de chiens sont aujourd’hui à la recherche pour leur compagnon à quatre pattes de solutions plus actives sur les causes de la maladie et présentant une action durable avec moins d’effets secondaires. C’est ce que CANIPREN®-Joint est en mesure de leur apporter aujourd'hui."





Déjà 1,1 million d'€ levés auprès de business angels



Vetbiobank a déjà levé 1,1 M€ dans un auprès de groupements de business angels (1) spécialisés dans le secteur de la santé.





Deuxième levée de fonds entre 4 et 5 M€ en T4 2018



Vetbiobank aborde sa deuxième levée de fond entre 4 et 5 M€ courant T4 2018. Cette levée de fonds doit financer l'outil industriel et le déploiement commercial sur le marché européen.





30 M€ de CA prévus en 2026 en Europe et 15 M€ aux USA en perspective 2030, dans le secteur de l'arthrose canine



Vetbiobank vise à terme 30 M€ de CA dans le secteur de l'arthrose canine, soit 20 % du marché européen. Sur le marché américain. Vetbiobank a pour objectif un CA de 15 M€ sur ce même segment, à un horizon plus éloigné.





(1) Groupements business angels :

NB: L’arthrose canine est la maladie la plus fréquente chez les chiens domestiques, en particulier chez les chiens âgés. 20% des chiens seront affectés dans leur durée de vie. L'arthrose canine correspond à une érosion du cartilage en lien avec un processus traumatique (sport) ou dégénératif lié à l’âge.

115 millions de chiens en Eurpe et aux USA; 20% arthrosique = 23 millions. Le marché de la médecine régénérative ne touchera qu’une part de ce marché potentiel réprésentant déjà environ 2.4 millions de chiens sur l'Europe et les USA.



A propos de Vetbiobank



Créé en 2011, Vetbiobank est le premier laboratoire français de médecine régénérative vétérinaire. Stéphane Maddens (MBA, PharmD, PhD) fondateur de la société et expert reconnu dans le domaine de la thérapie cellulaire en humaine a, dès 2009, fait levier sur son savoir-faire acquis avec les cellules souches néonatales humaines pour transposer cette technologie au cheval. Fort de son succès dans ce secteur où la société détient déjà 40 % de parts de marché, Vetbiobank entend maintenant déployer son innovation dans les secteurs canin puis félin.





Contact presse



Stéphane Maddens

linkedin profile

Tél. : 06 05 21 27 20

Email : s.maddens@vetbiobank.com