Prix de l’Innovation du Salon des Maires



Les Prix de l’Innovation du Salon des Maires récompensent des produits, procédés, matériels, systèmes, services ou techniques innovants. Développés par les fournisseurs de biens et services du secteur des collectivités locales, ces innovations apportent des réponses concrètes aux problématiques actuelles qui se posent aux décideurs locaux.

Développées par les fournisseurs de biens et services du secteur des collectivités locales, ces innovations apportent des réponses concrètes aux problématiques actuelles qui se posent aux décideurs locaux. Le jury, présidé par Valérie Létard, sénatrice du Nord et vice-présidente du Sénat, et composé de professionnels du monde des collectivités locales (élus, directeurs territoriaux, journalistes) a choisi d’attribuer le 1er Prix de l’innovation 2017 à Urban&You.





Urban&You



Urban&You est une start-up créée en juin 2016 après plus de 2 ans de recherche et développement. Cette solution en ligne permet de connaître en quelques clics le Droit à bâtir d'une parcelle, d’un quartier ou d’une zone en fonction des règles définies dans le PLU (Plan Local d'Urbanisme) Une collectivité pourra également mesurer l'impact d'un changement de règles en termes de densité de logements potentiels constructibles.

Droit à bâtir d'une parcelle en quelques clics



Urban&You® est un outil de simulation en ligne accessible en mode SaaS qui donne accès aux règles d’urbanisme applicables à chaque parcelle et qui permet de visualiser clairement sa capacité foncière en fonction des contraintes dictées par le PLU (plan local d’urbanisme).



L’algorithme développé permet un calcul automatique et optimal des surfaces constructibles à partir d’une analyse cartographique et d’un codage des règles d’urbanisme. Il suffit d’entrer l'adresse de la parcelle (quartier, zone) à étudier. En temps réel l’utilisateur peut savoir quelles sont les règles de PLU qui s’appliquent.



Il pourra simuler un projet et obtenir la vue 3D du bâtiment résultant, le calcul détaillé de la surface maximale constructible, les surfaces de parking et espaces verts à respecter.



Pour les collectivités, Urban&You est un réel outil de travail afin pour faire évoluer leur PLU, dynamiser l'urbanisme de leur ville, détecter leur potentiel de construction, construire leur PLUi (PLU intercommunal)…

Pour les professionnels de l’immobilier, les collectivités, les particuliers



Urban&You® s’adresse à l’ensemble de l’écosystème du marché du foncier : les professionnels de l’immobilier, les collectivités, les particuliers. Conçue pour un usage large, l’application est très simple d’utilisation : les résultats sont visualisables en ligne, téléchargeables dans le format de votre choix et envoyés par mail.





Pau première ville cliente

Urban&You compte comme client et premier partenaire la ville de Pau, qui les accompagne dans leur développement depuis la création de la start-up.



"Ce prix obtenu par Urban&You est une juste reconnaissance car le progrès offert est réel. Le logiciel développé permet de visualiser immédiatement les constructions possibles sur une parcelle, c’est une aide à la décision précieuse ! Fin 2017, l’agglomération Pau Béarn Pyrénées disposera de cet outil qui permettra aux services de travailler à l’élaboration du Plan local d'Urbanisme Intercommunal. Les élus seront ainsi accompagnés dans leurs décisions et les citoyens mieux informés.



Lancé il y a deux ans, le partenariat entre notre collectivité et la jeune start-up se révèle être aujourd’hui une réussite. Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de soutien aux entreprises et start-up de notre région. Particulièrement dans le domaine du digital et de l'innovation car je suis certain que la simplicité, la rapidité, et l'autonomie qu’apportent ces nouveaux services sont des atouts pour l'avenir et le développement de nos villes. Toutes mes félicitations à l'équipe Urban&You et à ses dirigeants!" François Bayrou, Maire de Pau, Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées



Urban&You sera présente au Salon des Maires et des Collectivités Locales

