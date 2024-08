tech

Positionner ClearBUS® en tant que leader du courrier numérique postal



L’intégration de ClearBUS® dans le logiciel Gesteam permet à chaque utilisateur d’envoyer des courriers numériques postaux. La composition d’un envoi peut être individualisée ou commune, et contenir tous types de documents, convocation d’AG, pouvoir, projet de résolutions, situation comptable, états, justificatifs, devis, etc…



L’aboutissement de ce partenariat avec Gesteam confirme la stratégie de l’entreprise de positionner ClearBUS® en tant que leader du courrier numérique postal.



Issu d'un nouvel usage introduit en copropriété par la loi ALUR et validé par Décret en Octobre 2015, la solution ClearBUS® Gesteam est disponible dès cet automne 2017.





Réduction des coûts d’affranchissement et diminution des contraintes liées au courrier recommandé physique

Dans le cadre de ce contrat de Partenaire Intégrateur de l’Offre de Courrier Numérique, les objectifs communs, au profit des admirateurs de biens et des copropriétaires, sont la réduction des coûts d’affranchissement, la diminution des contraintes liées au courrier recommandé physique et une disponibilité du système 24h24 et 7j sur 7 pour les utilisateurs du logiciel.



Compte-tenu de l’organisation multi-sites et du nombre d’utilisateurs prévus, ClearBUS® propose à chaque administrateur de biens une prestation d’accompagnement à l’installation, la mise en service et la prise en main du système postal numérique.





A propos de GESTEAM®



Gesteam est un éditeur de logiciels dédiés aux Administrateurs de Biens et aux professionnels de l’immobilier. Ce logiciel offre une véritable expertise et une connaissance des métiers de l’immobilier. Il couvre toutes les activités de syndic, gérance, comptabilité, location, vente.



www.gesteam.com





A propos de ClearBUS®



Le Système Postal Numérique ClearBUS® permet l’échange de courriers dématérialisés à valeur légale. Les courriers, simples ou recommandés, sont signés, horodatés et tracés pour garantir leur valeur probante. Le service est universel et économiquement avantageux.



ClearBUS® est un Opérateur Numérique Postale également pour l’usage des métiers de l’immobilier, syndicats de copropriétaires, diagnostiqueurs immobiliers, opérateur publique de l’habitat ainsi que les notaires conformément à la Loi Alur 2015-1325.



www.clearbus.fr