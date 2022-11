gastrocuisine





La volontée d'innover dans un marché saturé



Apparu il y'a quelques années, le marché des box compte aujourd'hui en France plus de 500 acteurs, dont une trentaine de box apéro, toutes à plus de 35 €. Dans ce contexte de saturation de l'offre, Apérix (https://www.aperix.fr) a décidé de se singulariser en proposant un abonnement unique à 19,90 euros, pour faire découvrir à ses clients une région du terroir français chaque mois.





Réviser sa géographie



L’entreprise Lorraine qui a déjà trois ans d’existence opérait déjà sur le marché de la box apéro en proposant uniquement des expéditions de coffrets cadeaux pour les particuliers et les entreprises depuis son siège où elle exploite également une boutique physique.



Apérix destine son offre aux personnes qui cherchent à découvrir le patrimoine gastronomique des différents terroirs de Fance et fournit avec chaque box un livret informatif complet sur la région du mois.

Chaque mois, les abonnées d'Aperix retrouvent ainsi dans leur box :

Une boisson au choix entre bière, vin ou sans alcool

Une dégustation du terroir au choix entre saucisson, terrine ou végétarien

Des salés artisanaux (biscuits salés, chips, bretzels, crackers, …) à grignoter

Une petite surprise: goodies Apérix ou d’un producteur

Une fiche région qui vous permettra de découvrir les secrets d’une région, l'histoire des producteurs et des conseils de dégustation.

Tarif unique à 19,90 euros par mois (hors frais de livraison au choix), sans engagement.





Une offre personnalisable

Pour offrir plus de souplesse dans un mode de consommation, qui ne permet habituellement pas aux abonnés de choisir les produits qui lui seront livrés, Jérôme Megel, fondateur d'Apérix, a opté pour un service à la carte : "Nous proposons aux clients d’Apérix de choisir s’ils préfèrent du vin, de la bière ou du sans alcool pour la boisson ainsi que pour les autres produits qui composent la box."



Des produits artisanaux et régionaux



Apérix a fait le choix de travailler en direct avec des producteurs artisanaux et d’appliquer des marges raisonnables pour deux raisons :