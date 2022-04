A propos de Valérie Sieurac Cheffe, mère de famille et traiteur depuis plus de 15 ans, Valérie Sieurac a toujours eu pour préoccupation de conjuguer plaisir, harmonie et santé. Très attentive au respect de l'environnement et à la qualité de ce qu'elle propose dans ses assiettes. Valérie SIEURAC s'est investie progressivement dans la transmission de connaissances sur l'alimentation et l'impact de nos habitudes sur notre santé au travers de différents prismes. L'heure est à la transmission de ce capital de connaissances.