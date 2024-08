gastrocuisine



AOP/AOC, IGP, Bio, Label Rouge… Les démarches sous SIQO contribuent à l’aménagement du territoire, à la préservation du patrimoine et au développement de l’activité économique. Elles répondent aux attentes des consommateurs légitimement exigeants en matière de qualité et de sécurité alimentaires. "Bien produire, bien manger, bien vivre" est un enjeu majeur pour la Région Occitanie qui poursuit son soutien à l’agriculture, premier secteur économique régional devant le tourisme et l’aéronautique.





1. Les derniers chiffres-clés de l’Observatoire des SIQO en Occitanie

- Première région française et européenne par le nombre et la diversité des productions sous SIQO : 243 démarches recensées

- 39 % du chiffre d’affaires des exploitations agricoles sont issus des SIQO

- 6 exploitations sur 10 engagées dans au moins une production sous SIQO

- Premier vignoble du monde en AOP et IGP

- Une installation sur 4 réalisée en Agriculture Biologique

- Première région française en Agriculture Biologique. Progression moyenne de 12 % par an depuis 3 ans



2. Etats Généraux de l’Alimentation : les femmes et hommes d’Occitanie y répondent par un seul mot : SIQO

Les SIQO apparaissent comme un enjeu d’avenir afin de favoriser une chaîne de production agroalimentaire plus durable et plus équitable tout en défendant une consommation plus saine, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement.



Une économie et des emplois non délocalisables :



Les AOP et les IGP sont l’outil le plus moderne pour ancrer un produit dans son territoire d’origine. Elles y fixent durablement l’emploi et l’économie.

"Notre AOP Roquefort représente un chiffre d’affaires de près de 330 millions d'euros (en 2010). Elle fait vivre 1795 exploitations soit près de 4000 actifs et emploie 1700 salariés dans l'industrie fromagère (données 2015). Rien de cela n’existerait sans l’AOP" Robert GLANDIERES, Président de la Confédération Générale de Roquefort AOP

La valorisation des territoires difficiles



Les SIQO ont cette capacité à mobiliser les hommes et à valoriser les produits issus des territoires les

plus défavorisés au profit de l’ensemble de leurs habitants.

"Nos terrasses cévenoles : un écrin qui porte, grâce au travail des hommes et à la structuration de la filière, un produit d’exception : l’AOP Oignon Doux des Cévennes." Richard FESQUET, Président de l'AOP Oignon Doux des Cévennes

La prise en compte des enjeux du développement durable



Les produits sous SIQO portent en eux les fondements du développement durable : l’Economie (meilleure valorisation des produits), le Social (création d’emplois et contribution à la vie des territoires) et l’Environnement (contribution à la préservation des ressources naturelles)

"Producteur de vin en AOP et IGP, j’ai choisi de m’engager en Agriculture Biologique car un produit de qualité est indissociable d’un environnement préservé." François GARCIA, viticulteur en Agriculture Biologique



Grâce à une véritable volonté politique de la Région Occitanie et professionnelle encourageant les SIQO, les filières engagées dans la Qualité et l’Origine sont devenues au fil du temps les moteurs d’une agriculture durable, source de profit pour l’ensemble des acteurs. En quelques années, cette agriculture de niche est devenue le pilier de l’économie rurale d’Occitanie : un patrimoine préservé, un territoire protégé et une économie pérenne.



A propos de l’IRQUALIM



Créé il y a plus de 25 ans, l’IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire d’Occitanie) a pour objet d’accompagner les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires de la région dans la valorisation de leurs savoir-faire et de leurs produits en les faisant reconnaitre comme "officiellement bons". Soutenu par la Région Occitanie, l’IRQUALIM s’appuie sur le dispositif des Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine au travers de l’AOC/AOP, de l’IGP, du Label Rouge ou encore de l’Agriculture Biologique. Ses missions sont l’accompagnement technique, la promotion, l’appui à la commercialisation et le développement de l'approvisionnement de proximité.



L’IRQUALIM rassemble les ODG (organisme de défense et de gestion) en charge des 243 productions sous SIQO d’Occitanie, les interprofessions et les partenaires institutionnels. L’IRQUALIM fédère tous les acteurs, de la terre à l’assiette. Ainsi, l’institut anime la communauté des Qualivores qui favorise la rencontre entre les ambassadeurs des produits d’origine et de qualité (producteurs, bouchers, restaurateurs, traiteurs, fromagers, cavistes…) et les consommateurs.



Plus d'informations : www.irqualim.fr