Ce récit est un cri du coeur : c'est le témoignage vivant et sincère d'une femme qui prend conscience, 20 ans plus tard, des abus et du leurre dont elle a été victime dans sa jeunesse.

Prête à tout pour exister aux yeux de son cousin, Aurélie réalise qu'elle n'a été qu'un jouet, une poupée.

Après l’électrochoc, elle décide de mener l’enquête sur son passé et son présent : comment et pourquoi ?





Extraits :

Noël 1997, 16 ans.

"Le jour de Noël pareil, il est venu me chercher, il m'a emprisonnée dans ses bras et j'essayais de me libérer. En vain je le savais bien. Et il m'a entraînée sur son lit. Bien sûr ça ne voulait rien dire. Comment viendrait-il à l'idée de Yann, mon cousin, de onze ans plus âgé de ne penser ne serait-ce qu'une fraction de seconde à avoir une "aventure" avec moi? Ridicule!"





Jeudi 2 mars 2017, 35 ans.

"Tout est confus. Des dizaines de sentiments cohabitent en moi. Le passé et le présent se mélangent : souffrance, manipulation, faiblesse, illusion, culpabilité, naïveté, abus... la liste est longue. Je suis prise aux tripes, j'ai besoin d'écrire et de relire mon passé afin de comprendre comment j'en suis arrivée là, à être "consentante" de ces actes qui aujourd'hui me révulsent. Comment ?"





Avis des lecteurs

C'est une vérité - 07/02/2018

Quelle audace pour écrire ce vécu qui ronge son âme et son corps! Elle a trouvé les mots pour le dire, écrire est un cri silencieux ... On doit la remercier car pas indemme mais vivante d'apaisement.

Authentique - 06/02/2018

Voici un témoignage d'une grande authenticité ! Une écriture franche, sincère et spontanée ... Les mots invitent le lecteur à partager un point de vue, à se plonger immédiatement, malgré lui, dans la vie de cette jeune adolescente ... Entre réalité et subjectivité ... Le lecteur se laissera emporter par cette tranche de vie enivrante, dont on ne ressortira pas indemne ...



A propos de l'auteure

Agée de 36 ans, MA Auvinet est une jeune auteure qui propose ici son premier ouvrage. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en 2004, elle mène sa vie professionnelle au gré des opportunités internationales, alliant ainsi défis techniques et immersions interculturelles. Europe, Maghreb, Moyen-Orient, Amérique du Nord, DOM-TOM : la diversité culturelle et les rencontres humaines constituent son principal moteur dans la vie. Elle consacre désormais sa vie à ses projets d'écriture : roman et nouvelles.





"Tu étais consentante!"



Auteure : MA Auvinet

Thème : Témoignage

Format : Roman (134x204)

Nombre de pages : 116

Date de publication : 01/02/2018

ISBN : 9782414185559

