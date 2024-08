sante







Un concept venu de Finlande

En 1938 le ministère de la santé finlandais, alerté par les problèmes d’hygiène et d’équipement rencontrés par les jeunes parents, a eu l’idée d’offrir à toutes les futures mamans une boîte en carton équipée de quelques effets de première nécessité et adaptée au couchage des nourrissons.

Le concept a connu ces dix dernières années un essor mondial : chaque année plus de 300 000 petits Anglais, Allemands, Chinois ou Néo-Zélandais se voient dotés d’une "finnish baby box".

En reprenant le concept, Nicolas Nocart, jeune gynécologue-obstétricien bordelais à l'origine du projet, l'adapte à des exigences sanitaires et environnementales.





Préserver le capital santé du nourrisson



"Le capital santé d’un individu se construit au cours de ses 1000 premiers jours de vie, c’est-à-dire durant la période allant de la conception au deuxième anniversaire pendant laquelle l’enfant est particulièrement vulnérable aux expositions", indique Nicolas Nocart.

Or, qu’il s’agisse des berceaux, vêtements, jouets, couches ou laits infantiles, peu de produits sont réellement adaptés à cette fragilité initiale. De ce constat est née l’idée de concevoir un berceau parfaitement écologique et exempt de tout produit chimique indésirable.





Une démarche éco responsable

Vêtements en coton bio, couches écologiques sans substances nocives, cosmétiques et articles de puériculture sans perturbateurs endocriniens, French Poupon a donc établi une sélection rigoureuse de produits de base répondant aux plus hautes exigences en matière de santé et de respect de l’environnement selon un cahier des charges strict défini en collaboration avec des spécialistes en santé environnementale.

Par ailleurs, la start-up est membre de l’ONG 1% pour la planète depuis sa création.





Tarif : à partir de 79 euros