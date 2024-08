gastrocuisine



Les Ateliers Weiss : un moment d'échange et de découverte inédit autour du Haut Chocolat®

Les Ateliers Weiss, ouverts en octobre 2016, ont tenu leur promesse : un lieu unique et vivant avec des activités ludiques et gourmandes, proposées toute l’année, afin d’explorer l’univers du Haut Chocolat®.

Mettez-vous dans la peau d’un Maître Chocolatier et réalisez votre propre tablette, visitez la Passerelle de la Chocolaterie accompagné d’un salarié-guide, ou bien apprenez à reconnaître le profil aromatique de votre chocolat préféré…





"Percez les secrets du Praliné !" : la nouvelle animation des Ateliers Weiss

Pour proposer une offre toujours plus gourmande, Les Ateliers Weiss s’apprêtent à lancer leur nouvelle animation, consacrée à une matière irrésistible : le praliné. Un goût franc de fruits secs torréfiés à cœur et caramélisés dans un sirop de sucre, le praliné Weiss, plusieurs fois primé, est reconnu comme la référence incontournable auprès des professionnels des métiers de bouche exigeants.

Comment le fabrique-t-on ? Avec quels ingrédients ? Pourquoi est-il si addictif ?



D’une manière amusante et interactive, les participants seront invités à explorer son histoire, son origine, ses secrets de fabrication ainsi que les différents types de pralinés.





La méthode de co-développement, inspirée du design

A cette occasion, nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir et co-créer cette animation, avec les autres participants, le 28 mars à 14h30 aux Ateliers Weiss.



La méthode de co-développement est une démarche d’innovation qui s’inscrit au cœur de la stratégie de la Chocolaterie depuis quelques années. Inspirée du design, elle permet de pouvoir développer des produits et services qui correspondent aux usages et envies des clients. Cette animation sera ensuite proposée au plus grand nombre pour les vacances de Pâques, à partir du 7 avril.

Informations pratiques



Lancement pour les vacances de Pâques

Limité à 15 personnes - 30 minutes d'animation

Tarif enfant (7-16 ans) : 6 euros

Tarif adulte (plus de 16 ans) : 9 euros