Il y a quelque chose d’incroyable dans le parcours des plus grands entrepreneurs, ceux qui, partis de rien, ont bâti des fortunes colossales et, bien plus encore, ont contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons. Leurs tempéraments, leurs trajectoires, leurs compétences diffèrent et pourtant, à l’arrivée, toujours la même fulgurante réussite.Nous avons choisi ceux qui nous ont semblé les plus emblématiques pour vous raconter leur singulière histoire, les obstacles qu’ils ont affrontés, les montagnes qu’ils ont déplacées, l’étendue de leur génie, et leurs zones d’ombre aussi. Bienvenue dans le monde fascinant des entrepreneurs de légende.Thomas Edison (General Electric), Henry Ford, Steve Jobs (Apple, Pixar), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Elon Musk (Paypal,Tesla), William Hewlett & David Packard (HP), Larry Page et Sergueï Brin (Google), Ingvar Kamprad (IKEA), Amancio Ortega Gaona (Zara, Massimo Dutti), Jack Ma (Alibaba).