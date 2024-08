entreprises



2017 : Développement ambitieux via trois acquisitions



L’année 2017 a été dense et dynamique pour Néo-Soft. Grâce à l’acquisition de trois sociétés : AFG, Prox IT, Cogital, et la création d’une nouvelle agence au Mans, le Groupe qui compte désormais 13 implantations en France et une agence à Tunis a singulièrement renforcé son maillage géographique et dépassé le cap des 1 000 consultants.



"Tout en conservant notre vocation initiale d’être un partenaire capable de répondre à l’ensemble des enjeux de la digitalisation des entreprises, nous nous attachons désormais à développer des offres spécifiques autour de certaines expertises métiers, comme en témoigne l’acquisition d’AFG dans le domaine du Retail et de Cogital dans celui de la cybersécurité", explique le PDG et fondateur de la société, Soïg Le Bruchec.



Une nouvelle orientation qui a valu à Néo-Soft de voir son chiffre d’affaires augmenter de 35% en 2017 pour atteindre 77,5 millions d’euros et améliorer sa rentabilité avec un résultat d’exploitation de 7%, soit 5,4 millions d’euros.





Projections 2018



Une forte croissance qui se poursuit en 2018 puisque Néo-Soft prévoit d’atteindre 90 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le Groupe envisage également 400 embauches et devrait dépasser le cap des 1 500 consultants à l’horizon 2020.



"Nous restons cependant très attachés à notre indépendance", souligne Soïg Le Bruchec, "Avec 100 % de son capital détenu par ses dirigeants, Néo-Soft fait de la proximité, avec ses clients comme avec ses consultants, une valeur centrale."





À propos de Néo-Soft



Créée à Rennes en 2005, l’entreprise désormais implantée à Paris, Rennes, Lille, Nantes, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Niort, Tours, Aix-en-Provence, Limoges, Orléans, Le Mans, ainsi qu’à Tunis développe ses services autours de quatre domaines d’activités (conseil en gestion de projet numérique, développement web, infrastructures / réseaux et cybersécurité).



Elle obtient la labellisation LUCIE en 2013, témoignage de son engagement RSE, à laquelle s’ajoute, en 2016, la certification ISO 27001. Néo-Soft se distingue également par une politique sociale particulièrement attractive (absence de période d’essai employeur, de clause de mobilité etc.). Ses consultants l’ont récompensé en lui attribuant le label "Happy at Work" en 2018.