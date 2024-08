gastrocuisine











Gagner du temps en mangeant équilibré



Conçu pour simplifier la vie de citadins souvent pressés, My Cuistot s’occupe de tout et permet:



1 - De gagner du temps au quotidien : Les courses et la cuisine sont de loin les tâches ménagères les plus chronophages de la semaine (avec une moyenne de 217 heures/an ou 28% du temps domestique passé par les français uniquement à cuisiner). Pour gagner du temps, les chefs formés et expérimentés My Cuistot s'occupent de tout. Le service permet également de réserver des menus pour toute la semaine pour éviter de perdre du temps à commander tous les jours.



2 - De profiter de repas équilibrés et sains pour toute la famille : Gagner du temps ne signifie pas rompre l'équilibre alimentaire. C'est pourquoi les chefs My Cuistot préparent des repas équilibrés et de saison, que ce soit pour une personne ou pour toute la famille.



3 - De profiter de repas personnalisés : Certaines personnes ont des attentes alimentaires très spécifiques. Le plan Personnalisé My Cuistot permet donc de répondre aux besoins des sportifs, pour qui la nutrition est primordiale, des personnes souhaitant perdre du poids ou des personnes intolérantes à certains aliments. Le chef peut également préparer une recette spécifique souhaitée par l'utilisateur mais qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a pas le temps ou le désir de cuisiner.





Un service flexible accompagné de repas frais et savoureux



1 - Aucun engagement : L'abonnement au service se fait en ligne, sans aucun engagement. L'utilisateur reçoit ses repas le jour de son choix entre 19h et 21h, et il peut passer une livraison ou annuler l’abonnement à tout moment.



2 - Frais et pratique : Les repas sont cuisinés et livrés le jour même et peuvent être conservés durant 3 jours au réfrigérateur ou 2 semaines au congélateur, à réchauffer et prêts en moins de 3 minutes.



3 - Livraison gratuite : Pas de frais supplémentaires, pas de frais cachés. Les prix commencent à 8,99€/repas avec le plan standard





Le service est disponible en France à Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nantes, Marseille et Nice

ainsi qu'au Royaume-Uni et aux Etats-Unis